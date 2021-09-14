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Будущее богатство оказалось возможным определить по линиям на руке

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 20:54
Общество
Будущее богатство оказалось возможным определить по линиям на руке
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. По линиям на руках возможно определить будущее богатство человека, считают хироманты. Они подсказали, как, посмотрев на руки, это выяснить.

Линия судьбы находится под средним пальцем. Она является признаком того, что человек сможет достичь поставленных целей. Необходимо смотреть на глубину и длину линии.

Денежный треугольник на ладони свидетельствует о возможности приумножить состояние. Эта фигура формируется из линий головы, судьбы и здоровья. Знак рыбы в подпальцевой зоне под основными фалангами говорит, что у человека есть возможность не только стать богатым, но и обрести популярность.

Петля раджи расположена на ладони рядом с указательным и средним пальцами. Она говорит, что человек будет как магнит притягивать к себе деньги и приумножать капитал, пишет «Вечерняя Москва.

По линиям на ладони можно определить, есть шанс у человека получить хорошее наследство. Треугольник наследства спрятан в середине ладони и примыкает к одной из линий.

Хиромант Алена Соловьева рассказала, как определить по линиям на ладони совместимость партнеров. По ее словам, необходимо посмотреть на руки и мужчины, и женщины.

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