Военный эксперт Леонков оценил слова Хайтена, заявившего о недопустимости войны США с Россией

Москва, 14 сентября. Последние заявления американских военных о недопустимости войны с Россией и Китаем — это попытка Вашингтона смягчить «накал страстей» в отношениях с Москвой и Пекином.

Замглавы Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Китаем и Россией обязательно станет ядерной и разрушительной для всего мира, так что лучшим решением для политиков будет не доводить отношения между державами до такого.

Издание RT запросило комментарий по поводу слов Хайтена у директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина и военного эксперта Алексея Леонкова.

По словам Подберезкина, для американцев это не новое заявление. Однако их число заметно выросло накануне встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в июне в Женеве.

«Я думаю, что они решили пыл охладить... Американцы до встречи Путина с Байденом были на других позициях: в случае чего — ядерная война, превентивный удар», — отметил в свою очередь Леонков.

Во вторник Хайтен принял участие в подкасте института Брукингса на YouTube, где поделился с ведущими своим видением геополитической ситуации и высказался о недопустимости ядерной войны.

Ранее пять стран НАТО отказались от разведывательных полетов у Калининградской области после старта российско-белорусских учений «Запад-2021». В США их поспешили упрекнуть в «трусости» перед лицом общеевропейской угрозы, якобы исходящей от Москвы.