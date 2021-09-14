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Сенатор Риш потребовал выяснить личность кукловода, принимающего решения за Байдена
Политика
Сенатор Риш потребовал выяснить личность кукловода, принимающего решения за Байдена
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 14 сентября. Ключевые решения за президента США Джо Байдена принимает некий кукловод. Такое мнение выразил старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш.

Сенатор отметил, что вывод войск из Афганистана стал настоящим провалом для Соединенных Штатов. По его словам, решение по республике принял не Байден, а некий человек в Белом доме.

«Мы точно знаем, что президент Соединенных Штатов находится в несколько невыгодном положении в том смысле, что кто-то принимает решения за него», — отметил сенатор.

Политик также требует выяснить личность «кукловода». Риш отметил, что сам поддерживал вывод американских войск из Афганистана, однако не так, как это произошло в августе.

Ранее Джо Байден выступил на митинге в Калифорнии. В ходе мероприятия он упомянул предшественника Дональда Трампа и перекрестился.

Национальная служба новостей сообщал, что президент США выдвинул кандидата на должность посла в Китае. Избранником стал экс-мэр Чикаго Рам Эммануэль.

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сша афганистан байден кукловод
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