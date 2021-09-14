Компания Apple презентовала новую модель iPhone

Москва, 14 сентября. Apple в рамках сентябрьской презентации представила пользователям iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Среди основных нововведений в дизайне устройства — уменьшенный экранный вырез. Это произошло впервые с момента запуска системы FaceID. Новое размещение камер получили модели iPhone 13 и 13 mini — они выстроены по диагонали корпуса. В остальном внешний вид смартфонов очень похож на 12-е поколение.

Для всех новинок аппаратной платформой назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15.

Компания Apple ранее выпустила экстренное обновление безопасности. Патч нацелен на устранение уязвимостей, которые дают доступ к персональным данным пользователей вредоносным программам.