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Генерал ВС США Хайтен: Пентагон близок к разработке оружия направленной энергии
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Пентагон близок к разработке оружия направленной энергии
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 сентября. Пентагон достиг ощутимого прогресса в вопросе создания оружия направленной энергии. Об этом заявил замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, нынешние технологии значительно продвинулись вперед, поэтому американские специалисты близко подошли к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Он уточнил, что подобное вооружение будет использовать «энергию в виде света», что более эффективно с экономической точки зрения.

Хайтен уверен, что новое оружие кардинально изменит нынешнюю ситуацию в военной сфере, так как в настоящее время создание и внедрение перехватчиков обходится гораздо дороже, чем ракеты противника. При этом генерал подчеркнул, что Пентагону следует развивать и гиперзвуковое оружие.

Стоит отметить, что в Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом военной мощи России и Китая. Американские военные признают, что военная промышленность США утрачивает первенство в ряде стратегических направлений, например, в проектировании гиперзвукового оружия, передает «Утро.ру».

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сша пентагон хайтен
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