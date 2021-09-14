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Марина Федункив предложила пожаловаться в ЖЭК на недостроенный Колизей
Шоу-бизнес
Марина Федункив предложила пожаловаться в ЖЭК на недостроенный Колизей
instagram.com  /  @marina_phedunkiv

Рим, 14 сентября. Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив поделилась с поклонниками в Instagram забавным репортажем из Коллизея.

На опубликованном ролике актриса показывает рукой в сторону Колизея и сокрушается, почему эти руины до сих пор не привели в порядок. Супруг Федункив Стефано Маджи объяснил, что здесь проходили бои римских гладиаторов.

«У нас в четвертом подъезде дерутся с пятницы по воскресенье каждую неделю. Но раз в 10 лет капремонт все равно делают. Мне интересно, а к какому ЖЭКу прикреплен этот дом?» — заявила артистка.

Федункив пошутила, что из трэвел-блогера превращается в управдома. Но ей жалко бедных итальянцев, их надо как-то «спасать», добавила звезда. Один из пользователей подыграл актрисе в комментариях.

«Правильно, Марина. И пусть хоть окна пластиковые вставят, а то простудятся жильцы, не дай бог. Дойдите уже куда надо. Вся на вас надежда», — заметил фолловер.

Ранее Федункив рассказала о разочаровании, которое испытала ее свекровь. По словам артистки, мама хотела для своего сына молодую итальянку, но судьба распорядилась иначе.

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италия путешествие федункив
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