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Бесплатный сервис для поиска пропавших животных появился в России

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 20:44
Общество
Бесплатный сервис для поиска пропавших животных появился в России
pixabay.com  /  Deedee86

Москва, 14 сентября. «АО «Гознак» запустил бесплатный онлайн-сервис для поиска потерявшихся питомцев, сообщили в пресс-службе предприятия.

Портал «Хвост удачи» позволит россиянам искать пропавших животных по фото. Специально обученный искусственный интеллект способен распознавать собак и кошек с точностью в 97% и 96,5%соответсвенно. Аудитория сервиса может достичь 1,8 млн человек, подсчитали авторы разработки.

«В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании, — передает ТАСС.

Российские кинологи выяснили, по какому принципу жители страны чаще всего выбирают себе любимца. Согласно результатам проведенного исследования, чаще всего россияне заводят себе собаку в качестве компаньона. Немецкий шпиц оказался самой популярной породой четвероногих друзей у граждан РФ.

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