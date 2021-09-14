Бесплатный сервис для поиска пропавших животных появился в России

Москва, 14 сентября. «АО «Гознак» запустил бесплатный онлайн-сервис для поиска потерявшихся питомцев, сообщили в пресс-службе предприятия.

Портал «Хвост удачи» позволит россиянам искать пропавших животных по фото. Специально обученный искусственный интеллект способен распознавать собак и кошек с точностью в 97% и 96,5%соответсвенно. Аудитория сервиса может достичь 1,8 млн человек, подсчитали авторы разработки.

«В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании, — передает ТАСС.

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