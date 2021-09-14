Победитель US Open Медведев обратился к своей команде

Нью-Йорк, 14 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев обратился к своей команде после победы на Открытом чемпионате США.

Даниил Медведев, который впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», опубликовал новый пост в Instagram-аккаунте. Лидер мужской сборной России по теннису поблагодарил свою команду за поддержку и опубликовал несколько фотографий с церемонии награждения.

«Я горжусь своей командой, только вы знаете, как это тяжело и сколько ежедневной совместной работы мы делаем для достижения целей. Без вас я бы не смог», — написал 25-летний спортсмен.

В команду Медведева входят шесть человек, в том числе его супруга Дарья. В финале Открытого чемпионата США российский теннисист победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее поздравительную телеграмму Даниил Медведеву направил президент России Владимир Путин. Он назвал победу второй ракетки мира на US Open «блестящей».