Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 22:08
22:04
Общество
Кения готова принимать россиян на основании отрицательного результата ПЦР-теста
21:57
Весь мир
Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции
21:55
Технологии
Apple официально презентовала новый iPhone Pro с тремя камерами
21:54
Общество
«Мегалайн» и АСИ подписали дорожные карты «Горской» и ТПУ в Петербурге
21:52
Происшествия
Полиция задержала четырех руферов в Москве
21:50
Технологии
Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 откроются 22 сентября в России
21:31
Наука
Роскосмос объявил о старте «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура
21:31
Весь мир
BlackRock запускает совместный проект с крупнейшим банком Колумбии
21:29
Технологии
Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
21:29
Спорт
Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»
Все новости
ЛДПР

Дава ради мести Бузовой едва не разрушил чужую семью

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 20:41
Шоу-бизнес
Дава ради мести Бузовой едва не разрушил чужую семью
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 14 сентября. Блогер и рэпер Давид Манукян тайком снял на видео неизвестную девушку, которая напомнила ему экс-возлюбленную Ольгу Бузову, но совсем не подумал о последствиях.

Недавно Манукян отправился на каток, где встретил девушку, как две капли воды похожую на звезду «Дома-2». Блогер не смог упустить такого шанса, пошутить в адрес экс-возлюбленной, с которой расстался со скандалом. Он тайком снял копию Бузовой на видео и поделился впечатлениями со своей многомиллионной аудиторией в соцсетях.

Ролик быстро разошелся по Сети, а фанаты Манукяна даже отыскали Instagram-страницу незнакомки. Героиня ролика Давы была совершенно не рада неожиданно свалившейся на нее популярности. Позже девушка рассказала, что поссорилась из-за ролика с супругом. Она в тайне от мужа устроилась тренером на каток, поскольку избранник против, чтобы она работала.

«Вам хорошо? Вы так зарабатываете? А я чуть не развелась с мужем!» — эмоционально обратилась девушка к блогеру.

По ее словам, Манукян решил свести личные счеты с экс-возлюбленной и даже не подумал, что впутывает в свои дела посторонних людей. Блогер, как считает героиня ролика, повел себя хамским образом, сняв человека без согласия, и чуть не разрушил ее семью.

Манукян с успехом повторяет карьерный путь Ольги Бузовой. Сначала он оказался на проекте «Дом-2» в качестве ведущего, а затем решил попробовать свои силы в «Ледниковом периоде».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дава ради мести Бузовой едва не разрушил чужую семью
бузова манукян дава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru