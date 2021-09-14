Дава ради мести Бузовой едва не разрушил чужую семью

Москва, 14 сентября. Блогер и рэпер Давид Манукян тайком снял на видео неизвестную девушку, которая напомнила ему экс-возлюбленную Ольгу Бузову, но совсем не подумал о последствиях.

Недавно Манукян отправился на каток, где встретил девушку, как две капли воды похожую на звезду «Дома-2». Блогер не смог упустить такого шанса, пошутить в адрес экс-возлюбленной, с которой расстался со скандалом. Он тайком снял копию Бузовой на видео и поделился впечатлениями со своей многомиллионной аудиторией в соцсетях.

Ролик быстро разошелся по Сети, а фанаты Манукяна даже отыскали Instagram-страницу незнакомки. Героиня ролика Давы была совершенно не рада неожиданно свалившейся на нее популярности. Позже девушка рассказала, что поссорилась из-за ролика с супругом. Она в тайне от мужа устроилась тренером на каток, поскольку избранник против, чтобы она работала.

«Вам хорошо? Вы так зарабатываете? А я чуть не развелась с мужем!» — эмоционально обратилась девушка к блогеру.

По ее словам, Манукян решил свести личные счеты с экс-возлюбленной и даже не подумал, что впутывает в свои дела посторонних людей. Блогер, как считает героиня ролика, повел себя хамским образом, сняв человека без согласия, и чуть не разрушил ее семью.

Манукян с успехом повторяет карьерный путь Ольги Бузовой. Сначала он оказался на проекте «Дом-2» в качестве ведущего, а затем решил попробовать свои силы в «Ледниковом периоде».