Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о воссоединении с Дэвидом Швиммером

Лос-Анджелес, 14 сентября. Голливудская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером.

В конце мая на площадке HBO Max вышел спецвыпуск «Друзья. Воссоединение». В новом эпизоде встретились все актеры, игравшие в культовом сериале. Поклонники решили, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, у которых двадцать лет назад была интрижка, снова вместе.

«Это странно. Вообще-то, я не могу в это поверить. Вы серьезно? Он же мой брат!» — заявила артистка в шоу Entertainment Tonight.

Актриса был дважды замужем, первым ее избранником стал Брэд Питт, их союз продлился пять лет. Второй раз Энистон связала себя узами брака с Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма «Жажда странствий». Но и этот союз не продержался больше трех лет.

Коллеги звезды кино уверены, что у нее до сих пор есть чувства к Брэду Питту. К тому же, Энистон сама заявляла о желании поддержать экс-супруга после болезненного расставания с Анджелиной Джоли.

Ранее Джоли высказалась о разводе с Питтом. По ее словам, в их семье царила тяжелая обстановка, которая негативно отражалась на детях.