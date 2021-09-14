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Polityka: Россия нашла способ быстро окружить армию Польши в случае войны
Армия
Polityka: Россия нашла способ быстро окружить армию Польши в случае войны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Варшава, 14 сентября. ВС РФ могут взять армию Польши в «котел» в случае вооруженного конфликта, уверен военный специалист, преподаватель Ягеллонского университета Марек Свержинский.

Отношения между Москвой и Варшавой на протяжении ряда лет продолжали обостряться. Дополнительного накала добавило и начало стратегических военных учений «Запад-2021». В рамках этих тренировок ВС РФ отработают крайне опасный для НАТО маневр, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на польское издание Polityka.

Один из этапов проходит вблизи города Брест. Североатлантический альянс опасается танкового удара именно с этого направления, заметил эксперт. В случае столкновения Москва сделает ставку именно на «брестский маневр». Такой трюк позволит быстро взять в окружение польскую армию.

«Такая атака, если она будет осуществлена ​​силами бронетанковой армии, может одновременно угрожать Варшаве и замкнуть в котле польские дивизии, защищающие северо-восточную часть страны», — уверен Свержинский.

Польский аналитик Анджей Найгебауэр ранее заявил, что российская армия в случае конфликта сможет добраться до Варшавы всего за пять дней. Украина, Польша и Литва в свою очередь продолжают критиковать маневры «Запад-2021», сообщает телеканал «360».

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россия польша конфликт котел
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