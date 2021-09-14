Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак

Москва, 14 сентября. Скандальный блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, заявила, что должна была стать новой героиней YouTube-шоу «Острожно:Собчак», но из-за страха сбежала со съемок.

Инстасамка уверенно покоряет российский шоу-бизнес. Только на ее Instagram-аккаунт подписано больше 4 миллионов человек. Однако популярность блогер заработала исключительно на скандалах. То и дело в Сети появляются резонансные ролики, где она матом кричит на визажистов или унижает курьеров. Хейт нисколько не останавливает Инстасамку, которая абсолютно уверена в своем звездном статусе, поэтому она продолжает создавать провокационный контент.

Недавно блогер заявила, должна была дать интервью телеведущей Ксении Собчак. Однако, рассказала звезда, выпуск YouTube-шоу «Острожно:Собчак» с ее участием не выйдет. По словам Инстасамки, она сбежала во время съемки, испугавшись, что ведущая «сожрет ее за красоту».

«У нас уже были запланированы съемки, но я с них слилась. Зай, прости <...> Собчак умная, а я красивая. Она сожрет меня за мою красоту», — рассказала блогер на своей странице в Instagram.

В начале лета Инстасамка прокомментировала слухи о своей беременности от рэпера Олега Еропкина, известного как Moneyken. Напрямую она не стала подтверждать эту информацию, а лишь показала на камеру два теста на беременность.