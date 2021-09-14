Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 22:08
22:04
Общество
Кения готова принимать россиян на основании отрицательного результата ПЦР-теста
21:57
Весь мир
Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции
21:55
Технологии
Apple официально презентовала новый iPhone Pro с тремя камерами
21:54
Общество
«Мегалайн» и АСИ подписали дорожные карты «Горской» и ТПУ в Петербурге
21:52
Происшествия
Полиция задержала четырех руферов в Москве
21:50
Технологии
Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 откроются 22 сентября в России
21:31
Наука
Роскосмос объявил о старте «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура
21:31
Весь мир
BlackRock запускает совместный проект с крупнейшим банком Колумбии
21:29
Технологии
Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
21:29
Спорт
Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»
Все новости
ЛДПР

Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
Шоу-бизнес
Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
instagram.com  /  @instasamka

Москва, 14 сентября. Скандальный блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, заявила, что должна была стать новой героиней YouTube-шоу «Острожно:Собчак», но из-за страха сбежала со съемок.

Инстасамка уверенно покоряет российский шоу-бизнес. Только на ее Instagram-аккаунт подписано больше 4 миллионов человек. Однако популярность блогер заработала исключительно на скандалах. То и дело в Сети появляются резонансные ролики, где она матом кричит на визажистов или унижает курьеров. Хейт нисколько не останавливает Инстасамку, которая абсолютно уверена в своем звездном статусе, поэтому она продолжает создавать провокационный контент.

Недавно блогер заявила, должна была дать интервью телеведущей Ксении Собчак. Однако, рассказала звезда, выпуск YouTube-шоу «Острожно:Собчак» с ее участием не выйдет. По словам Инстасамки, она сбежала во время съемки, испугавшись, что ведущая «сожрет ее за красоту».

«У нас уже были запланированы съемки, но я с них слилась. Зай, прости <...> Собчак умная, а я красивая. Она сожрет меня за мою красоту», — рассказала блогер на своей странице в Instagram.

В начале лета Инстасамка прокомментировала слухи о своей беременности от рэпера Олега Еропкина, известного как Moneyken. Напрямую она не стала подтверждать эту информацию, а лишь показала на камеру два теста на беременность.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
собчак интервью инстасамка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru