Особенности предвыборной кампании в 2021 году обсудят в медиацентре «Патриот»

Любая избирательная кампания включает в себя огромную агитационную работу. Кандидаты должны донести свою политическую программу до избирателей, убедить отдать голос за себя.

По городу развешены билборды и плакаты с лицами политических тяжеловесов и малоизвестных кандидатов, почтовые ящики переполнены агитацией, по телевидению проходят дебаты и время от времени попадается политическая реклама, звучат популистские лозунги, а непопулярные инициативы откладываются в долгий ящик.

В некоторых случаях не обходится и без «черных технологий». В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут об особенностях избирательной кампании 2021 года.

Как изменились политические технологии за пять лет?

Отличается ли предвыборная гонка в России от аналогичных кампаний в Евросоюзе и США?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

Эфир состоится в среду, 15 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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