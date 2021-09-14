Военный эксперт Рожин указал, почему США боятся открытого конфликта с Россией и Китаем

Заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединенных Штатов с Россией или Китаем мир столкнется с разрушительными последствиями.

По его словам, главная цель Вашингтона — никогда не вступать в войну с Пекином и Москвой. Джон Хайтен считает, что если конфликт все же произойдет, то этот день будет ужасным для планеты, поскольку он «разрушит мир». Представитель Пентагона выразил мнение, что необходимо продолжать вести переговоры с Россией и Китаем, поскольку у всех стран есть одна общая цель — никогда не воевать друг с другом.

«Потому что война с ядерной державой — это плохо», — сказал американский генерал.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, почему, с одной стороны, США называют Россию и Китай «своей главной угрозой», а с другой, — боятся ввязываться в открытый конфликт.

«Американцы не стремятся к прямой военной конфронтации, связанной с нанесением ядерных ударов. Они готовы вести войну в рамках форматов, которые выгодны Вашингтону — экономическое и политическое давление, гибридная война, цветные революции в соседних странах», — заявил Рожин.

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По его словам, такое поведение отражает главную концепцию США — вести холодную войну против России и Китая, но без рисков скатывания ситуации к ядерному конфликту.

«Однако США опасаются, что ситуация может выйти из-под их контроля, как это было во время прошлой холодной войны — Карибский кризис. Все это американцы помнят, поэтому пытаются сформировать новые правила игры, которые исключают возможность ядерного конфликта. Поэтому они и настаивают на том, чтобы Китай присоединился к переговорам между США и Россией по количеству боеголовок и носителей. Но мы видим, что Китай прекрасно понимает, почему этот договор выгоден Вашингтону и невыгоден ему, поэтому всячески игнорирует предложения США. По сути, заявление американского генерала — отражение текущего курса администрации США, которая настроена вести холодную войну против Китая и России, но в определенных рамках, избегая чрезмерных рисков, связанных в том числе и с ядерной войной», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявлял, что американская армия является самой крупной террористической организацией.