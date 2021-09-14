«Франция теряет контроль»: кто поможет Африке справиться с распространением терроризма

История французского колониального господства в Африке восходит к XVII веку, когда Париж начал оккупировать регион и эксплуатировать местное население. За четыре века ситуация практически не изменилась, преобразились только методы.

Если раньше Пятая республика действовала открыто, используя для продвижения собственных интересов армию, то в современной реальности инструментарий перешел в теневую плоскость: подкуп, шантаж, политические манипуляции и экономическое давление, а также внедрение агентов влияния. Все это дестабилизирует обстановку на Черном континенте.

Стоит вспомнить Мали, в которой за последний год произошло два военных переворота и Чад, где совсем недавно погиб президент Идрис Деби. Указанные события происходили на фоне повального распространения терроризма. В зону повышенной опасности, помимо указанных выше стран, вошли Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Сомали и другие, что свидетельствует о кризисе безопасности в регионе.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о причинах и последствиях недальновидной политики Франции.

Переворот в Гвинее

В воскресенье, 5 сентября, произошел военный переворот в столице Гвинеи. Около 8 утра у президентского дворца началась перестрелка, после чего отряды спецназа захватили главу республики Альфа Конде. Лидер протестного движения, руководитель Сил специальных операций (GPS) Мамади Думбуйя пообещал создать «правительство национального единства», которое возглавит переходный период.

Многие западные государства, среди которых значится и Франция, осудили захват власти и призвали к освобождению свергнутого лидера. Однако в экспертном сообществе считают, что таким образом Париж в очередной раз пытается оказать давление на внутренние дела Конакри.

globallookpress.com / Sadak Souici / Keystone Press Agency

Неоколониальная политика Пятой республики всегда препятствовала странам региона, которые стремились к поступательному развитию и обретению независимости. Однако молодое поколение африканских военнослужащих дает отпор французам.

Примечательно, что гвинейский полковник Думбуйя установил дружеские отношения с Ассими Гоита, нынешним лидером Мали. Офицеры неоднократно встречались во время совместных учений подразделений спецназа по борьбе с радикалами.

«У двух государств очень схожая ситуация: и там, и там наблюдалась повышенная активность агентов влияния бывшей метрополии. Но при этом в обеих странах, к великому сожалению Парижа, усилились антифранцузские настроения. Население республик не видит успехов в антитеррористических миссиях, несмотря на массовое развертывание войск Пятой республики в Мали и в зоне конфликта в Сахеле. Активность боевиков не снизилась. Париж теряет контроль», — считает профессор истории в канадском Университете Гвельфа Феми Колапо.

По мнению эксперта, коллективный Запад не силен в военных операциях, направленных на борьбу с радикалами, что подтверждает приход к власти в Афганистане движения «Талибан»1 (запрещено в России). Аналогичная ситуация произошла в Мали, когда весной этого года Эммануэль Макрон объявил о завершении миссии «Бархан» и выводе войск из региона. Но этому также способствовали антифранцузские настроения, в последнее время усилившиеся в Африке.

Прощупывание почвы в Экваториальной Гвинее

Недовольство политикой бывшей метрополии наблюдается и в Экваториальной Гвинее. Недавно опубликованный доклад Института экономики и мира свидетельствует о том, что в республике произошло снижение экономических показателей, сокращение финансирования общественных и социальных институтов, армии.

«Кроме того, президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого возглавляет страну с августа 1979 года, а события 2011 года в Ливии демонстрируют, что смерть сильного лидера зачастую приводит к хаосу и нестабильности в стране. Таким образом, африканское государство находится в большой опасности из-за набирающего обороты терроризма, когда конкурирующие вооруженные группировки будут бороться за влияние в случае гибели одного-единственного человека», — продолжает Феми Колапо.

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В настоящее время ситуация в области безопасности в республике крайне напряженная, уже зафиксировано несколько попыток переворота и свержения действующей власти. Так 28 июля вертолет французской армии летел из Камеруна в Габон и приземлился для дозаправки в портовом городе Бата. Однако разрешения на данные действия у экипажа транспортного средства не имелось, шестерых военнослужащих задержали.

Начальник штаба ВВС Экваториальной Гвинеи генерал-майор Фаусто Абесо Фума обвинил Париж в шпионаже и попытке дестабилизировать обстановку.

«Это серьезное нарушение правил воздушного движения. Можно сказать, что это посягательство на безопасность государства, поскольку это военная машина», — заявил он.

Провал Франции в ЦАР

В Центральноафриканской Республике также наблюдаются антифранцузские настроения. Недавно в стране силы безопасности арестовали гражданина Франции Хуана Реми Киньоло, занимавшегося подготовкой членов незаконных вооруженных формирований. Этот человек координировал действия радикалов, которым материальную и финансовую поддержку оказывали бывшая метрополия и Организация Объединенных Наций.

Федеральное агентство новостей /

Узнав о поимке шпиона, население организовало многочисленные демонстрации, требуя от правительства разрыва всех отношений с Францией. Многие эксперты сходятся во мнении, что влияние Елисейского дворца в регионе скоро закончится и его место займут Россия, Китай или Турция.

Запрос на надежного союзника

К примеру, сотрудничество с Москвой высоко оценили и жители, и власти ЦАР. В декабре 2020 года государство оказалось под ударом спонсируемых Парижем боевиков, стремительно наступающих на столицу страны, город Банги. Российские инструкторы оказали неоценимую помощь в подготовке бойцов правительственных сил (FACA), что позволило остановить наступление и практически полностью ликвидировать бандформирования.

«Этот пример успешного и эффективного военного сотрудничества вдохновил жителей других африканских государств, таких как Мали, где население вышло на митинги, призывая Россию помочь восстановить мир и стабильность в стране», — заключил профессор африканской истории Колапо.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время терроризм стремительно распространяется по африканскому континенту. Немаловажную роль в ухудшении ситуации сыграла недальновидная и губительная политика отдельных представителей западного мира.

Правительства стран Черного континента должны принимать необходимые меры для борьбы с экстремизмом и помочь им в этом может надежный партнер. Одним из примеров такого союзника является Российская Федерация, которая обеспечивает взаимодействие на равных условиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.