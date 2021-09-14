Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма

Вашингтон, 14 сентября. Кинорежиссер Кристофер Нолан заключил контракт с киностудией Universal для производства своего нового фильма, работа над которым начнется в следующем году.

Согласно информации Deadline, Universal займется разработкой и дистрибуцией драматического фильма Нолана. Картина будет посвящена американскому физику Роберту Оппенгеймеру, который разрабатывал атомную бомбу. Производство картины начнется в первой половине 2022 года.

Последние работы Кристофера Нолана выпускала компания Warner Bros., но между руководством и режиссером возникли разногласия из-за гибридных релизов картин. На фоне серьезного недопонимания многие киностудии стали вести охоту на будущий проект кинематографиста.

О сюжете фильма практически ничего неизвестно. Недавно просочилась информация, что Нолан намерен пригласить в проект Киллиана Мерфи, который уже работал с режиссером.