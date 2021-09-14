Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 20:39
20:38
Армия
Polityka: Россия нашла способ быстро окружить армию Польши в случае войны
20:37
Шоу-бизнес
Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
20:37
Весь мир
«Франция теряет контроль»: кто поможет Африке справиться с распространением терроризма
20:34
Общество
Рассуждать надо с «полным животом»: почему латиницу на Украине никто не ждет
20:33
Происшествия
Водитель иномарки избил жителя Петербурга и оставил умирать на парковке в луже крови
20:32
Общество
Эколог Тарасенко пояснил, как разлив мазута у порта «Тамань» скажется на Черном море
20:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Гулькина пожаловалась на домогательства продюсера
20:29
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
20:29
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
20:28
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
Все новости
ЛДПР

Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
Global Look Press  /  Stefanopoulos Thierry/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 14 сентября. Кинорежиссер Кристофер Нолан заключил контракт с киностудией Universal для производства своего нового фильма, работа над которым начнется в следующем году.

Согласно информации Deadline, Universal займется разработкой и дистрибуцией драматического фильма Нолана. Картина будет посвящена американскому физику Роберту Оппенгеймеру, который разрабатывал атомную бомбу. Производство картины начнется в первой половине 2022 года.

Последние работы Кристофера Нолана выпускала компания Warner Bros., но между руководством и режиссером возникли разногласия из-за гибридных релизов картин. На фоне серьезного недопонимания многие киностудии стали вести охоту на будущий проект кинематографиста.

О сюжете фильма практически ничего неизвестно. Недавно просочилась информация, что Нолан намерен пригласить в проект Киллиана Мерфи, который уже работал с режиссером.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
кино нолан universal
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru