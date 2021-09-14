Рябков назвал незаконное присутствие США в Сирии причиной нестабильности в республике

Москва, 14 сентября. США планируют разделить Сирию. В этом уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ситуация в Сирийской Арабской Республике остается нестабильной из-за незаконного присутствия американских военных в стране, напомнил дипломат. Он уверен, что Вашингтон планирует реализовать сценарий по фактическому разделению Сирии.

«Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии», — заявил Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин недавно провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Стороны обсудили острые вопросы.