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Рябков назвал проведение взвешенной политики главной задачей России по Афганистану
Политика
Рябков назвал проведение взвешенной политики главной задачей России по Афганистану
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 14 сентября. Российская сторона проводит взвешенную политику по ситуации в Афганистане и контактирует по этому вопросу с другими странами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат обратил внимание, что ситуация на территории Афганистана поменялась в корне. Основной задачей Москвы является проведение взвешенной политики, которая будет отражать интересы России.

«Среди них — обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом», — сказал Рябков в интервью журналистам.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из Узбекистана. Во время разговора стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

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