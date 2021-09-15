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Депутат Милонов отреагировал на появление первого епископа-трансгендера в церкви США
Общество
Депутат Милонов отреагировал на появление первого епископа-трансгендера в церкви США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В России необходимо провести проверку с целью выявления американских религиозных кружков, чьи миссионеры активно работали в свое время на нашей территории. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник отреагировал на новость о том, что евангелическо-лютеранская церковь в США впервые назначила епископом трансгендера.

«Если церковь не считает себя христианской, а по сути дела является некой сектой, то там может происходить, в прямом смысле этого слова, черт его знает что. Для христианской церкви это невозможно по определению, потому что трансгендер — это человек, который является содомитом», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также поделился предположением, что такие действия не могут быть даже предметом дискуссий.

«С церковью, которая одобряет подобного рода лжеепископат, хотя епископата там априори не может быть — эта безблагодатная церковь не имеет апостольского рукоположения, не может быть никакого межконфессионального диалога», — отметил собеседник ФАН.

Депутат Милонов отреагировал на появление первого епископа трансгендера в церкви США
ПолитРоссия  / 

В завершение он добавил, что подобные новости из-за рубежа должны стать поводом хорошо задуматься.

«Нужно посмотреть, есть ли в России ответвления этих церквей. Я знаю, что в свое время эти церкви активно продвигали здесь своих миссионеров и, возможно, основали здесь отделения. Я не хочу никоим образом впутывать русских евангельских христиан-баптистов. У них есть своя, традиционная для России, богослужебная традиция. Нужно проверить, не основали ли здесь какие-то кружки американцы», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН резко высказался о праве трансгендеров на пользование женским туалетом. По его словам, заботясь о правах меньшинств, американцы забыли об интересах большинства людей.

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сша милонов трансгендер
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