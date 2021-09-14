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Талызина оценила перемены в Театре им.Моссовета после скандала с Сухоруковым
Шоу-бизнес
Талызина оценила перемены в Театре им.Моссовета после скандала с Сухоруковым
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 сентября. Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина рассказала о переменах в Театре им.Моссовета. Руководство начало прислушиваться к артистам после скандального ухода Виктора Сухорукова.

Звезда советского кино отмечает перемены в отношении руководства к труппе. По ее словам, после скандала в Театре им.Моссовета, администрация испугалась череды увольнений, поэтому начала вести открытый диалог с актерами. Валентина Талызина рассказала, что к артистам наконец-то начали прислушиваться, однако как долго продлится такая оттепель сказать трудно.

«Новое руководство театра старается, во всяком случае делает вид, что прислушивается к мнению коллектива. Не знаю, надолго ли их хватит. Но сейчас я очень довольна тем, что у нас происходит», — цитирует слова звезды «Иронии судьбы» kp.ru.

Художественный руководитель Театра им.Моссовета Евгений Марчелли согласился поставить пьесы, которые предложили актеры. Он одобрил и идею Талызиной сделать спектакль по пьесе Островского «Волки и овцы». Звезда советского кино сыграет в постановке главную роль.

В начале июля Виктор Сухоруков со скандалом покинул московский Театр им.Моссовета, где прослужил 12 лет. Решение об уходе он принял из-за постановки Юрия Еремина «Странник». По признанию артиста, на поклон к зрителям он выходил с чувством стыда.

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сухоруков талызина театр моссовета
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