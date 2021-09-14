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Директор офиса микрозаймов в Бийске лишил жилья семь человек и попал под статью
Происшествия
Директор офиса микрозаймов в Бийске лишил жилья семь человек и попал под статью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бийск, 14 сентября. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который оставил без жилья семь человек.

Правоохранители установили, что фигурант на протяжении шести лет возглавлял офис микрозаймов. Мошенник убеждал жертв временно переоформлять на него квартиры и дома в качестве залога. Потерпевшие были уверены, что получат недвижимость назад, когда выплатят проценты по кредитам. Однако квартир они так и не получили. Всего на счету у афериста шесть потерпевших.

Еще два человека подписали дополнительные договоры, в результате чего задолжали злоумышленнику более 2 млн рублей. Обвинительное заключение направлено в суд. Имущество обвиняемого попало под арест.

Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров. Эксперт порекомендовал выбрать традиционное завещание, которое является самым надежным средством обезопасить себя от жизненных разочарований на текущий момент.

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