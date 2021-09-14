Захарова указала на большой массив данных о вмешательстве США в выборы России

Москва, 14 сентября. Американские спецслужбы и цифровые компании вмешались во внутригосударственные дела России. Речь идет о выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Сети появилась информация о наличии большого массива данных о вмешательстве США в выборы России. Обнародованные сведения соответствуют действительности, указала дипломат.

По этой причине в МИД РФ был вызван посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. Он провел в ведомстве порядка 20 минут и не ответил на вопрос журналистов о причинах визита.

Парламентские выборы в России будут проходить в течение трех дней. Граждане смогут проголосовать 17, 18 и 19 сентября, рассказали в Центризбиркоме.