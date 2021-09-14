«Мегалайн» и АСИ подписали дорожные карты «Горской» и ТПУ в Петербурге

Встреча представителей «Мегалайн» и АСИ состоялась в Санкт-Петербурге. Партнеры обсудили и подписали дорожные карты о сопровождении двух лидерских проектов: «Горская» и ТПУ.

По плану комплексного развития территории «Горская» в заброшенную стройплощадку вдохнут новую жизнь. Развитая инфраструктура простимулирует развитие бизнеса и туризма. Планируется построить следующие объекты: музей дамбы, парк инноваций, объекты в формате Light Industrial, гостиничную инфраструктуру, портовую набережную, и другие общественные пространства.

«По нашему мнению, реализация проекта начнется не позднее 2022 года. По итогам предоставления земельных участков нашей компании. Первые плоды нашей деятельности, как мне представляется, и хочется в это верить, появятся в 2023-2025 годах», — рассказывает Олег Избяков, лидер проекта комплексного развития территории «Горская» ООО «Мегалайн».

Проект создания транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге предусматривает удобный переход пассажиров между разными видами транспорта. Так, к примеру, в непогоду, выйдя из метро, можно будет сразу пересесть на трамвай. В отдаленных районах повысится транспортная доступность. Более того, появятся новые рабочие места и общественные пространства.

«[ТПУ — примечание ФАН] Это действительно новый шаг. У нас есть прецедент сейчас только в Москве по развитию такой системы. Санкт-Петербург — это второй крупный мегаполис, он может сейчас своей бизнес-моделью, своим экономическим обоснованием, также показать пример другим городам, чтобы это была не только московская практика. Так что все очень перспективно и системно», — объясняет директор центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева.

По ее словам, АСИ поддерживает перспективные проекты и помогает реализовывать их, потому что верит, что регионы меньшего масштаба смогут перенять опыт и помочь в преобразовании нашей страны.