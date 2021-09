Судан получил 100 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ

Хартум, 14 сентября. Самолет Boeing-747 из Дубая приземлился в столичном аэропорту Судана. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Грузовое судно доставило 100 тонн гуманитарной помощи в Хартум в качестве поддержки граждан страны, пострадавших от наводнений, COVID-19 и ряда других проблем. Одним из главных спонсоров мероприятия выступило Международное движение Красного Креста и Полумесяца.

Dubai send two flights carrying humanitarian aid to Sudan and Ethiopia to help tackle health, refugee and flood crises https://t.co/8gFBswdwGy