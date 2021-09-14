Судан получил 100 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ

Хартум, 14 сентября. Самолет Boeing-747 из Дубая приземлился в столичном аэропорту Судана. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Грузовое судно доставило 100 тонн гуманитарной помощи в Хартум в качестве поддержки граждан страны, пострадавших от наводнений, COVID-19 и ряда других проблем. Одним из главных спонсоров мероприятия выступило Международное движение Красного Креста и Полумесяца.

«В состав посылки вошли предметы первой необходимости, палатки, подушки, одеяла, медикаменты и средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Dubai send two flights carrying humanitarian aid to Sudan and Ethiopia to help tackle health, refugee and flood crises https://t.co/8gFBswdwGy — The National (@TheNationalNews) September 14, 2021

Судан пострадал больше всех среди стран в восточной части Африканского континента. Сообщается, что 13 из 18 штатов оказались частично или полностью под водой. В итоге тысячи домов и сельскохозяйственных угодий разрушены и уничтожены. Более 50 тысяч граждан оказались без крова.

Международные организации из близлежащих регионов собирают и направляют помощь в Хартум. Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси поручил правительству наладить гуманитарный коридор с соседним государством и доставить все необходимое братскому народу.