Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 22:07
22:04
Общество
Кения готова принимать россиян на основании отрицательного результата ПЦР-теста
21:57
Весь мир
Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции
21:55
Технологии
Apple официально презентовала новый iPhone Pro с тремя камерами
21:54
Общество
«Мегалайн» и АСИ подписали дорожные карты «Горской» и ТПУ в Петербурге
21:52
Происшествия
Полиция задержала четырех руферов в Москве
21:50
Технологии
Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 откроются 22 сентября в России
21:31
Наука
Роскосмос объявил о старте «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура
21:31
Весь мир
BlackRock запускает совместный проект с крупнейшим банком Колумбии
21:29
Технологии
Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
21:29
Спорт
Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»
Все новости
ЛДПР

Судан получил 100 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ
Весь мир
Судан получил 100 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ
ТАСС  /  Kamran Jebreili

Хартум, 14 сентября. Самолет Boeing-747 из Дубая приземлился в столичном аэропорту Судана. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Грузовое судно доставило 100 тонн гуманитарной помощи в Хартум в качестве поддержки граждан страны, пострадавших от наводнений, COVID-19 и ряда других проблем. Одним из главных спонсоров мероприятия выступило Международное движение Красного Креста и Полумесяца.

«В состав посылки вошли предметы первой необходимости, палатки, подушки, одеяла, медикаменты и средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Судан пострадал больше всех среди стран в восточной части Африканского континента. Сообщается, что 13 из 18 штатов оказались частично или полностью под водой. В итоге тысячи домов и сельскохозяйственных угодий разрушены и уничтожены. Более 50 тысяч граждан оказались без крова.

Международные организации из близлежащих регионов собирают и направляют помощь в Хартум. Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси поручил правительству наладить гуманитарный коридор с соседним государством и доставить все необходимое братскому народу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Судан получил 100 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ
гумпомощь оаэ судан наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru