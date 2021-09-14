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Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Таллахасси, 14 сентября. Губернатор Флориды Рон Десантис пригрозил крупными штрафами властям округов и городским советам штата, которые прибегнут к обязательной вакцинации в соответствии с президентским указом, который на прошлой неделе издал Джо Байден.

По словам Десантиса, каждый случай принудительной вакцинации будет стоить исполнителям президентского указа 5 тыс. долларов. Губернатор заявил в ходе пресс-конференции, что этот шаг «защитит рабочие места во Флориде».

«Вы не просто отбрасываете людей, которые добросовестно работали, из-за того, что в основном является личным выбором в отношении здоровья», — заявил губернатор.

Сообщение о вводимых штрафах вызвало резкую реакцию местных чиновников по всему штату, который в последние недели столкнулся с серьезным ростом количества новых случаев COVID-19. Стоит отметить, что рост заболеваемости во Флориде происходит, несмотря на достаточно высокие показатели вакцинации местного населения.

Решение губернатора Флориды стало частью усилий губернаторов-республиканцев по противодействию указу президента США, согласно которому персонал компаний, чей штат составляет 100 и более сотрудников, в обязательном порядке должен быть вакцинирован от COVID-19.

Указ Байдена вызвал неоднозначную реакцию в обществе и спровоцировал яростную критику со стороны Республиканской партии, члены которой обвинили президента в нарушении основных гражданских прав американцев. Губернаторы ряда штатов пригрозили администрации Белого дома судебными разбирательствами в случае, если скандальный указ не будет отозван.

Указ Байдена об обязательной вакцинации вызвал гнев республиканцев
Global Look Press  / Ken Cedeno / Keystone Press Agency

На днях родильное отделение одной из больниц штата Нью-Йорк было закрыто из-за того, что персонал, включая врачей, акушерок и технических работников, подал заявления об увольнении, не желая вакцинироваться от COVID-19.

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сша вакцинация covid-19
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