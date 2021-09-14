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Борис Краснов перед смертью рассказал о вопиющем поведении Пугачевой
Шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью рассказал о вопиющем поведении Пугачевой
wikipedia.org  /  АНО «Музыкальное сердце театра» / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 сентября. Незадолго до своей смерти сценограф и художник Борис Краснов вспомнил об инциденте на съемках шоу «Рождественские встречи», который устроила певица Алла Пугачева.

Краснов работал со многими именитыми звездами российского шоу-бизнеса, включая Примадонну. Он благодарен судьбе, что ему выпала возможность посотрудничать с Пугачевой, однако общение с певицей не всегда давалось ему легко. По словам художника-постановщика, угадывать настроение артистки всегда было трудно — звезда не любила, когда ей перечат, и могла выйти из себя от любой мелочи.

Сценограф признался, что некоторые поступки Аллы Пугачевой повергали его в шок. Борис Краснов сам однажды попал под горячую руку — во время подготовки к съемкам «Рождественских встреч» в 1997 году Примадонна устроила ему встряску.

«Алле Борисовне вдруг понадобилась арка-проход, причем в самом неподходящем месте. Прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки», — рассказал художник незадолго до своей смерти «Экспресс газете».

Отойдя от шока, Краснов вырвался из рук звезды и, ни слова не говоря ей, отправился за кулисы. Как вспоминает сценограф, Примадонна не стала его догонять, а выплеснула злость на портьеру. Несмотря на порой вопиющее поведение Пугачевой, художник считает ее выдающейся личностью, которой даже спустя десятилетия нет замены на российской сцене.

Борис Краснов скончался 7 сентября на 61-м году жизни. Церемония прощания состоялась в большом траурном зале «Троекурово». В последний путь художника пришли проводить его родные, друзья и коллеги, в числе которых была и Аллы Пугачева с супругом Максимом Галкиным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Борис Краснов перед смертью рассказал о вопиющем поведении Пугачевой
пугачева певица краснов
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