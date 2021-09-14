Офис президента Украины сообщил об отсутствии «плана трансформации» страны

Киев, 14 сентября. Офис президента Украины Владимира Зеленского не располагает «планом трансформации» страны, который глава государства презентовал в США.

Зеленский во время визита в Вашингтон представил «план трансформации» Украины, согласно которому государство превратится в успешную страну за пять лет при нужном финансировании. Украинские журналисты заинтересовались документом и отправили запрос в Офис президента Украины. Однако ответ обескуражил СМИ.

«Запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях Офиса президента Украины отсутствует», — указано в ответе.

Ранее украинцы осудили решение Зеленского показать США «план трансформации» страны. Это решение удивило и американских экспертов, которые не поняли, почему украинский президент предлагает аналитикам США инвестировать средства в его страну, передавала НСН.