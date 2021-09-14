Фильм Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» выйдет осенью 2022 года

Вашингтон, 14 сентября. Актриса и режиссер Оливия Уайлд сообщила, что ее новая картина «Не волнуйся, солнышко» выйдет в сентябре 2022 года.

Знаменитость разместила на странице в Instagram информацию о грядущей картине. Она поделилась с поклонниками первым тизером.

«Только в кинотеатрах 9.23.22», — подписала публикацию Уайлд.

Действие фильма разворачивается в середине прошлого столетия. Главная героиня — домохозяйка, которая вместе с мужем живет в утопическом экспериментальном обществе. Внезапно она понимает, что людьми движут мрачные мотивы.

Оливия Уайлд выступила как режиссер, а также как актриса. Партнерами по киноленте Уайлд стали Флоренс Пью, Крис Пайн и Джемма Чан, пишет «Культуромания».

На днях стали известны обладатели премии Creative Arts Emmy Awards, хотя официальное награждение состоится в ночь на 20 сентября. Американский сериал «Ход королевы» получил семь наград, в том числе за операторскую работу, грим и прически.