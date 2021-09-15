Каждое направление в медицине имеет свои особенности. Сегодня подробно рассмотрим профессию военного врача. Несмотря на некоторую романтику, которой она окутана благодаря в первую очередь кинематографу, это весьма и весьма непростая сфера деятельности.

Речь идет о глубоких и разносторонних знаниях в области медицины и, собственно, военной службе со всеми ее особенностями. Что отличает военных медиков от их «гражданских» коллег, где учиться и как строить карьеру ― расскажем в этой статье.

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Историческая справка

Военная медицина существует столько же, сколько человечество воюет. В Древнем Египте во время битвы разворачивали специальные шатры, где делали перевязку раненым. В Древней Греции и Древнем Риме организовывали невооруженные бригады, которые эвакуировали раненых для оказания первой помощи.

На Руси во время военных походов непосредственно на поле битвы устанавливали убрусы ― палатки, куда оттаскивали раненых. Кстати, именно на Руси научились останавливать кровотечения путем наложения жгута.

Профессия военного врача оформилась в отдельное направление в XVII веке, когда принципы организации медслужбы в армии были сформулированы письменно.

И наконец, в 1798 году была основана Медико-хирургическая академия. Она может похвалиться целой плеядой выдающихся выпускников. Так, И. П. Павлов, выдающийся хирург, первым сделал операцию под наркозом в полевом госпитале. А. И. Бурназян большую часть жизни посвятил безопасности населения, а также персонала при разработке атомного оружия, участвовал в создании первой атомной бомбы.

Огромную роль сыграли военные хирурги во время Великой Отечественной войны. В военных госпиталях день и ночь работали и мужчины, и женщины, добровольно ушедшие на фронт. Свои первые подвиги медики совершили уже в 1941 году, когда советская армия терпела огромные потери. Знаменитые санитарные поезда, в которых никогда не прекращались операции, подробно показаны в лучших советских фильмах и книгах о войне.

Историки отмечают, что именно в полевых госпиталях в нечеловеческих условиях хирурги разрабатывали и применяли новые, прогрессивные способы лечения. Это помогало тяжелораненым солдатам быстро восстанавливаться и возвращаться в строй.

Военная медицина продолжает развиваться, поскольку не угасают военные конфликты, появляются новые виды оружия, медикаментов, а также способы ведения операций.

Особенности профессии

В первую очередь военного врача от его гражданского коллеги отличает принадлежность к действующей армии. Это офицер с высшим медицинским образованием, который работает в максимально сложных условиях. Он находится в зоне боевых действий, выезжает туда, где произошла катастрофа или случилось стихийное бедствие, и оказывает медицинскую помощь. В основном речь идет о хирургических вмешательствах. Как врач он следует клятве Гиппократа, как военный ― обязан принять присягу, надевая погоны.

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Военный врач ― универсальный специалист. Находясь в расположении части, он работает в качестве терапевта, занимается профилактикой различных заболеваний. А если есть необходимость, может провести операцию: ампутацию, трансплантацию тканей. В мирное время в круг задач военврача входят обеспечение частей действующей армии всеми необходимыми лекарствами и профилактическая работа.

В отличие от «гражданских» коллег военному врачу не приходится надеяться на суперсовременную операционную со всем необходимым и с целым штатом ассистентов и медсестер. Во время боевых действий у него нет возможности запланировать операцию и подготовиться к ней. Решение нужно принимать сразу. Врач должен быть готов развернуть операционную, где бы ни пришлось, будь то палатка, самолет или подводная лодка, чтобы быстро и по возможности безопасно оказать медицинскую помощь. Находясь в зоне военного конфликта, военврач рискует жизнью не меньше своих пациентов.

Где работает военврач

Как и везде, в военной медицине есть свои направления и специализации:

хирург выполняет как простые, так и сложные операции; в отличие от врача «на гражданке» он должен оказывать медицинскую помощь любого характера, при этом у него нет возможности проконсультироваться с другим специалистом и нужно самому разобраться во всех направлениях хирургии;

стоматолог занимается челюстно-лицевой хирургией при ранениях; впрочем, и вылечить обычный кариес ― его задача;

санитарный врач осуществляет контроль продуктов питания, следит за вредными для здоровья факторами окружающей среды;

ветеринар отвечает за состояние здоровья армейских животных, контролирует, пригодны ли они к службе;

военно-врачебная комиссия определяет годность кандидата к военной службе;

Местом работы военврача может стать военкомат, госпиталь, военная часть или подразделение МЧС. Такая должность предусмотрена в команде полевого госпиталя, развернутого в помощь населению, которое пострадало от боевых действий или катастроф.

Как стать военным врачом

К военному врачу предъявляются как стандартные, так и особые требования, характерные именно для этой профессии:

иметь профильное высшее образование;

пройти военную подготовку;

иметь заключение о пригодности к службе в армии;

оказывать помощь непосредственно в боевых условиях;

уметь держать себя в руках, не паниковать;

быть способным принимать решения в сжатые сроки.

Профессию военврача получают в медицинском вузе, только факультет выбирают военный. По окончании выпускнику присваивается звание лейтенанта, после чего его ждет воинская служба. Следующие звания присваиваются в соответствии с действующими правилами так же, как и другим офицерам.

В России есть только два вуза, где можно получить квалификацию «военный врач»: Санкт-Петербургская военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и Военный университет Министерства обороны РФ.

При поступлении нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, химии и/или биологии, а кроме того, успешно пройти психологическое тестирование и медицинское обследование. И наконец, нужно быть физически подготовленным, чтобы успешно сдать соответствующий экзамен ― это обязательно при поступлении в любой военный вуз. Конкурс среди абитуриентов достаточно большой, поэтому начинать готовиться надо уже в 10-11-м классах.

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Сколько зарабатывает военный врач

Зарплата военного врача колеблется от 40 000 до 90 000 рублей. Средняя заработная плата по России равна 65 000 рублей. За особые заслуги военврача могут направить на бесплатную учебу в ординатуру для получения более узкой специальности. Обучение в ординатуре длится два года. По окончании службы врачу, как и любому другому офицеру, назначается пенсия, размер которой зависит от выслуги лет.

Уровень своего профессионализма медики подтверждают ежегодно. После обучения на курсах повышения квалификации им присваиваются баллы. При этом учитывается научная деятельность: посещение конференций, статьи в профильных журналах, монографии и получение ученой степени при успешной защите диссертации. Если врач набирает в течение года более 50 баллов, это дает ему право работать дальше. В противном случае он лишается права на работу в практической медицине.

Плюсы и минусы профессии военного врача

К преимуществам профессии можно отнести следующее:

востребованная и уважаемая профессия;

военная пенсия;

достаточно высокий доход;

льготы для военнослужащих.

Среди минусов профессии военврача укажем следующие:

физически и морально тяжелая работа;

высокий уровень ответственности;

возможны частые командировки, в том числе в зону боевых действий;

возможен риск для жизни и здоровья.

Военврач готов оказать медицинскую помощь в любое время. Эта профессия требует твердого характера, смелости и хладнокровия. В период военных действий врач рискует жизнью не меньше, чем те, кого он спасает. Он не просто работает, а служит родине. Это почетная и заслуженно уважаемая профессия.