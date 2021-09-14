Экс-депутат Рады Журавко предсказал Украине бунты зимой

Санкт-Петербург, 14 сентября. Украине придется тяжело этой зимой, поскольку Киев не сможет покупать газ за высокую цену, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его мнению, Украина предала себя по нескольким направлениям, в частности, историю победы в Великой Отечественной войне и над фашизмом. Еще одной ошибкой киевских властей является подход к покупке газа.

По мнению Журавко, Украина при нынешнем управлении не сможет обеспечить себя голубым топливом. Экс-парламентарий предсказал бунты в стране зимой из-за проблем с газом.

«Самое такое страшное, что Украина такую цену [800 долларов за тысячу кубометров] не переживет, то есть без дотаций Европы она не в состоянии будет закупать этот газ. То есть, если зима по сценарию пойдет очень холодная, то мы увидим, как в свое время замерз Алчевск, и увидим бунты. В данный момент, завершающая фаза идет к тому, что бунты будут. Холодные, голодные», — отметил Журавко на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

По его мнению, Украине не стоит ждать цену на газ, как у Белоруссии. Журавко добавил, что «Украина себе ногу отпилила в 2014 году как транзитное государство», не захотев думать, что будет дальше.

Журавко ранее назвал три главных причины провала президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Одна из них — это неспособность реализовать обещания.