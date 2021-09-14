Глава Министерства иностранных Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти извлекли горький опыт из прошлого, поэтому больше не верят обещаниям Запада. В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью ФАН сообщил, что иностранные государства поступают с киевскими властями так же, как и киевские власти — с собственным народом.

Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба дал интервью британскому изданию The Independent после возвращения президента страны Владимира Зеленского из Соединенных Штатов. В интервью он высказал недоверие к Западу и заявил, что Киев больше не верит обещаниям иностранных «партнеров». Связано это с тем, что США и Европа не в полном объеме, как того ожидали украинские власти, поддержали страну в вопросах Крыма и Донбасса. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп вообще воспользовался украинской темой против своего конкурента на выборах Джо Байдена.

«Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — сказал Кулеба.

Украинский политик Владимир Олейник предрек Украине судьбу Афганистана. По его словам, Запад бросит Киев так же, как и оставил Кабул.

«Меня это не удивляет. Жулики жуликов обманывают, жулики жуликов и обвиняют. А разве Зеленский и Кулеба выполняют обещания перед украинским народом — прекратить войну, снизить тарифы, улучшить жизнь, сделать так, чтобы обычный учитель жил как президент, а президент — как учитель? Что-то из этого выполнено? Нет! А почему кто-то должен выполнять свои обещания, если вы сами этого не делаете?! Запад поступает с киевскими властями так же, как киевские власти поступают с украинским народом. В конечном итоге все закончится по принципу «поматросили и бросили». Афганистан тому пример», — сказал собеседник ФАН.

Украинские власти построили политическую карьеру на государственном перевороте, потому и закончат они так же плохо, как начали, отметил экс-депутат Рады.

«Сегодня Украиной управляют альтернативно одаренные люди. Вчера они говорили, что их идеология — либертарианство, а сегодня обиделись на Запад, потому что он им денег не дает. Кроме того, в Киеве сказали, что впредь будут рассчитывать на собственные силы. Закончат украинские власти плохо, поскольку начали свой путь с государственного переворота», — резюмировал Владимир Олейник.

На Украине подвели итоги мероприятия с двусмысленным названием «Ялтинская европейская стратегия». По мнению экспертов, они весьма печальны для страны.