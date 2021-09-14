Глава дипломатии Евросоюза призвал воздержаться от конфликтов с Россией

Брюссель, 14 сентября. Европейский союз должен воздержаться от конфликтов с Россией. Такую точку зрения выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат произнес речь на пленарной сессии Европарламента, в рамках которого обсуждался доклад об отношениях Москвы и Брюсселя. Во время выступления он охарактеризовал диалог с РФ как сложный и напомнил, что крупнейшее государство и ЕС — соседи.

«Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Все это дипломатическая работа», — отметил Боррель.

Комитет ЕП по иностранным делам ранее подготовил доклад с призывом не признавать результаты выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября. За принятие документа проголосовали 56 человек.