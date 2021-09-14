Дикий медвежонок заглянул в ресторан в Башкирии

Сотрудники ресторана в одном из горнолыжных комплексов Башкирии засняли на видео медвежонка, пытавшегося проникнуть в заведение. Косолапый вел себя прилично, но все равно очень напугал посетителей.

Инцидент произошел на вершине горнолыжного центра в Абзелиловском районе. На кадрах видно, как лесной житель топчется на ступеньках ресторана и заглядывает в окно кухни. Медвежонка явно привлек аромат аппетитной еды, которую готовили повара заведения, но заветного угощения косолапый так и не получил: сотрудники ресторана и отдыхающие оперативно вызвали экстренную службу, которая вскоре прогнала любопытного зверя.