Более 13 тысяч фанатов смогут поддержать «Спартак» в матче с «Легией»

Москва, 14 сентября. Роспотребнадзор разрешил столичному «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на первый матч группового этапа Лиги Европы.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что заполняемость стадиона красно-белых на предстоящую игру с польской «Легией» составит 30%. Таким образом, посетить матч на «Открытие Банк Арене» смогут до 13,5 тысяч болельщиков.

При этом у зрителей обязательно должны быть QR-коды, выданные на основании пройденной вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев COVID-19. Матч «Спартака» и «Легии» начнется в 17:30 по московскому времени, пишет RT.

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Денис Черышев может не сыграть в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Полузащитник получил травму связки левого колена и будет восстанавливаться 3-4 недели.