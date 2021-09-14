Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 20:38
20:37
Шоу-бизнес
Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
20:37
Весь мир
«Франция теряет контроль»: кто поможет Африке справиться с распространением терроризма
20:34
Общество
Рассуждать надо с «полным животом»: почему латиницу на Украине никто не ждет
20:33
Происшествия
Водитель иномарки избил жителя Петербурга и оставил умирать на парковке в луже крови
20:32
Общество
Эколог Тарасенко пояснил, как разлив мазута у порта «Тамань» скажется на Черном море
20:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Гулькина пожаловалась на домогательства продюсера
20:29
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
20:29
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
20:28
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
20:25
Политика
Рябков назвал незаконное присутствие США в Сирии причиной нестабильности в республике
Все новости
ЛДПР

Более 13 тысяч фанатов смогут поддержать «Спартак» в матче с «Легией»
Спорт
Более 13 тысяч фанатов смогут поддержать «Спартак» в матче с «Легией»
Global Look Press  /  Stupnikov.A, Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 14 сентября. Роспотребнадзор разрешил столичному «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на первый матч группового этапа Лиги Европы.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что заполняемость стадиона красно-белых на предстоящую игру с польской «Легией» составит 30%. Таким образом, посетить матч на «Открытие Банк Арене» смогут до 13,5 тысяч болельщиков.

При этом у зрителей обязательно должны быть QR-коды, выданные на основании пройденной вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев COVID-19. Матч «Спартака» и «Легии» начнется в 17:30 по московскому времени, пишет RT.

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Денис Черышев может не сыграть в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Полузащитник получил травму связки левого колена и будет восстанавливаться 3-4 недели.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Более 13 тысяч фанатов смогут поддержать «Спартак» в матче с «Легией»
стадион лига европы спартак легия заполняемость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru