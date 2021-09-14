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Президент Туниса допустил внесение поправок в конституцию
Весь мир
Президент Туниса допустил внесение поправок в конституцию
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Тунис, 14 сентября. Глава республики Каис Саид объявил о возможности внесения поправок в действующую конституцию в случае необходимости.

Администрация президента сообщила, что на днях Саид прогулялся по проспекту Хабиба Бургибы в столице. Он встретился с горожанами и выслушал их опасения по поводу ситуации в стране.

В ходе беседы президент сообщил гражданам о возможности внесения поправок в основной закон. Это, на его взгляд, необходимо, чтобы ответить на чаяния тунисцев и гарантировать осуществление их прав.

«Конституции не вечны. Могут вноситься поправки, отвечающие требованиям народа, потому что суверенитет принадлежит ему, и он имеет право выражать свою волю»,— заявил Каис Саид.

Глава республики сообщил, что в ближайшее время последует объявление о новом составе правительства. По его словам, на данный момент продолжается работа по отбору кандидатов.

Советник президента Валид Хаджем на прошлой неделе сообщил журналистам о планах руководства внести изменение в конституцию. На известие категорично отреагировал экс-глава государства Монсеф Марзуки. Он призвал противостоять возможному возвращению диктатуры.

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тунис каис саид
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