Член ОП Журавлев усомнился в достоверности доклада Евросоюза о выборах в Госдуму РФ

Санкт-Петербург, 14 сентября. Иностранные СМИ перед выборами в Госдуму пытаются создать негативный образ России в СМИ. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев.

Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Журналисты попросили эксперта прокомментировать сообщения о том, что Евросоюз готовится не признать результаты выборов в нижнюю палату парламента РФ. Соответствующий доклад подготовил Европарламент, сообщает НСН.

Россияне на такие призывы не купятся, уверен Журавлев. Они видят, что на выборы зарегистрированы 14 партий, включая оппозиционные. Здесь не к чему придраться. Запад не сможет выгнать на протестные акции даже противников власти.

«Потому что предмета нет, эту тему не разыграть, и приходится выдумывать что-то на пустом месте», — отметил Журавлев, усомнившись в достоверности доклада Европарламента.

Федеральное агентство новостей /

Заявления Евросоюза направлены скорее на западную аудиторию. Призывы европейских политиков не зря публикуются только в самых многотиражных изданиях.

«Все выстроено на то, чтобы зарубежных граждан настроить выстроить эту линию, создать негативный образ России», — заключил эксперт.

Думские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Избирательная система практически полностью готова к голосованию.

Журавлев на пресс-конференции также спрогнозировал распространение онлайн-голосования в регионах. Такой формат он назвал востребованным и современным.