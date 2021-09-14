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Член ОП Журавлев усомнился в достоверности доклада Евросоюза о выборах в Госдуму РФ

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 19:48
Политика
Член ОП Журавлев усомнился в достоверности доклада Евросоюза о выборах в Госдуму РФ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 сентября. Иностранные СМИ перед выборами в Госдуму пытаются создать негативный образ России в СМИ. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев.

Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Журналисты попросили эксперта прокомментировать сообщения о том, что Евросоюз готовится не признать результаты выборов в нижнюю палату парламента РФ. Соответствующий доклад подготовил Европарламент, сообщает НСН.

Россияне на такие призывы не купятся, уверен Журавлев. Они видят, что на выборы зарегистрированы 14 партий, включая оппозиционные. Здесь не к чему придраться. Запад не сможет выгнать на протестные акции даже противников власти.

«Потому что предмета нет, эту тему не разыграть, и приходится выдумывать что-то на пустом месте», — отметил Журавлев, усомнившись в достоверности доклада Европарламента.

Член ОП Журавлев усомнился в достоверности доклада Евросоюза о выборах в Госдуму РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Заявления Евросоюза направлены скорее на западную аудиторию. Призывы европейских политиков не зря публикуются только в самых многотиражных изданиях.

«Все выстроено на то, чтобы зарубежных граждан настроить выстроить эту линию, создать негативный образ России», — заключил эксперт.

Думские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Избирательная система практически полностью готова к голосованию.

Журавлев на пресс-конференции также спрогнозировал распространение онлайн-голосования в регионах. Такой формат он назвал востребованным и современным.

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выборы госдума журавлев
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