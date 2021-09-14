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Путин прокомментировал ситуацию с аварийным жильем в центральной части России
Общество
Путин прокомментировал ситуацию с аварийным жильем в центральной части России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 сентября. Ситуация с аварийным жильем — это главная проблема центральных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это традиционно острая тема, подчеркнул глава российского государства в рамках беседы с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. К решению таких вопросов нужно подходить системно. Российские власти займутся этим направлением, отметил Владимир Путин.

«Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью», — подчеркнул президент РФ.

Глава российского государства Владимир Путин ранее прокомментировал экономическую ситуацию в стране. Важно сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета, убежден он.

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