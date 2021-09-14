Суд Египта приговорил четырех человек к смертной казни за убийство полицейских

Минья, 14 сентября. Уголовный суд рассмотрел дело об убийстве двух сотрудников правоохранительных органов, а также о налете и поджоге полицейского участка в Египте. Об этом пишет издание «Аль-Ахрам».

Преступление совершено организованной группой лиц из 72 человек в августе 2012 года в городе Самалуте в штате Минья. Судья изучил предоставленные доказательства и приговорил четырех подсудимых к смертной казни через повешение.

«22 арестованных к пожизненному заключению за налет и поджог полицейского участка. Еще 20 обвиняемых к 15 годам тюрьмы и еще 15 граждан посадить на 10 лет», — говорится в заявлении.

Уголовный суд также оправдал одного человека по этому делу. Десять подозреваемых попали под президентское помилование и вышли из СИЗО в 2018 году.

Всем фигурантам дела также предписали выплатить более 22 миллионов египетских рупий в качестве компенсации за разрушенные здания.

Национальный совет по правам человека страны привел данные массовых протестов и насилия восьмилетней давности. В результате народных волнений и столкновений погибли 686 человек, включая 64 сотрудника полиции. Преступники разрушили и разорили десятки полицейских участков и церквей.

В конце июля уголовный суд Даманхура приговорил к смертной казни 24 члена запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Они виновны в двух терактах, совершенных на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.