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Россияне начали бронировать грибы в лесу
Общество

«Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу». Записку с этими словами нашел житель одной из российских деревень во время обхода леса с корзинкой.

Мужчина прокомментировал увиденное, засняв забавный момент на камеру своего мобильного телефона.

«Это я зашел в деревне у себя за грибами. Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?» — произнес раздосадованный россиянин.

На кадрах видно, как предприимчивые «конкуренты» грибника развесили таблички на деревьях рядом с полянкой, тем самым забронировав для себя «лесных богатырей». Автор ролика так и не понял, было это шуткой, или же намерения других любителей подберезовиков серьезны.

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