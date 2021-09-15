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Индийские военные будут изучать историю и стратегию движения «Талибан»
Весь мир
Индийские военные будут изучать историю и стратегию движения «Талибан»
Федеральное агентство новостей  / 

Китай назвал встречу министров Индии и Австралии «важным шагом в формировании «азиатского НАТО»; индийский штат начал тестирование системы использования дронов для доставки лекарств в труднодоступные районы; индийские военные получат специальное обучение по истории, тактике и стратегии движения «Талибан»1 (запрещено в РФ); космический сектор Индии хочет найти взаимовыгодный баланс сотрудничества государственных и частных предприятий; индийский министр иностранных дел поддерживает идею возобновления авиасообщения с Кабулом — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Первая индийско-австралийская встреча в формате «2+2»

Министры обороны Раджнатх Сингх и Питер Даттон, а также их коллеги из министерства иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и Марис Пейн встретились в Нью-Дели и провели личные переговоры, лейтмотивом которых стали события в Афганистане. Помимо обсуждения ситуации с приходом к власти талибов, диалог был направлен на развитие отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава военного ведомства Индии отметил:

«Саммит свидетельствует о важности всеобъемлющего партнерства нашего государства и Австралии. Нас связывают важные отношения, основанные на общем видении открытого, инклюзивного и процветающего Индо-Тихоокеанского бассейна».

Представители обеих стран также говорили о необходимости гарантированного функционирования рыночной торговли для «стабильного экономического роста» Индо-Пацифики. Была взаимно признана потребность в работе надежных и равновесных транснациональных логистических сетей.

«Что касается двустороннего сотрудничества армий, то мы расширим взаимодействие между службами, будем содействовать широкому обмену оборонной информацией и тесно сотрудничать в целях обоюдной материально-технической поддержки», — сказал Раджнатх Сингх.

Руководитель МИД Индии Джайшанкар суммировал завершившуюся конференцию следующим образом:

«Децентрализованная глобализация, стратегическая автономия, более острое чувство национальной безопасности — вот некоторые из соответствующих результатов».

Китайское правительственное издание Global Times назвало встречу «важным шагом в создании «азиатского НАТО», поскольку «отношения между Индией и Австралией были слабым звеном, и это беспокоило США».

Действительно, отношения Нью-Дели и Канберры на протяжении последних семидесяти лет были более чем прохладными, и эта ситуация стала меняться только с появлением у них общего интереса, а именно — участия в альянсе «Четверки» (США — Индия — Австралия — Япония). Страны-участницы не устают говорить об исключительно гуманитарной направленности союза. Но регулярно проводимые совместные военные учения и подписание соглашений об использовании армейских баз и разведданных указывают на то, что «Четверка» готова в любой момент быть переформатированной в инструмент силового воздействия.

Индийский штат запустил проект «Лекарства с неба»

В индийском штате Телангана начал работу проект «Лекарства с неба», в рамках которого с помощью беспилотных летательных аппаратов в удаленные районы будут доставляться медицинские препараты и вакцины. Это первая в своем роде инициатива в Азии.

«Индия готова стать мировым центром беспилотных летательных аппаратов к 2030 году», — заявил министр гражданской авиации Джиотирадитья Сциндия.

За запуском последует около месяца непрерывных испытаний восьми отобранных консорциумов. Они будут собирать данные о каждом полете в специальные демонстрационное отчеты. Результаты будут использованы для разработки стратегии дальнейшего развития проекта в масштабе штата, а в будущем — и всей Индии.

Спецслужбы Индии создают учебный боевой модуль, посвященный талибам

Индийские пограничные войска и подразделения вооруженной полиции, развернутые в рамках контртеррористической сети, получили от командования указание о разработке и реализации обучающего курса для войск по движению «Талибан» (запрещено в РФ) и его методам работы.

В директиве говорится, что, поскольку падение Кабула в прошлом месяце может оказать «серьезное влияние» на ситуацию в Индии, сухопутным войскам и их разведывательным частям предлагается обновить стратегию, тактику и программу боевых действий в соответствии с изменившимися «геополитическими реалиями Центральной и Южной Азии».

Распоряжение предусматривает сценарий, при котором увеличится проникновение в Индию иностранных боевиков и террористов через границу с Пакистаном.

Документ была направлена в федеральные и региональные полицейские подразделения, которые имеют многоуровневые подготовительные центры и академии для тренировки рядовых и командного состава в период введения в должность и во время службы.

«Очень важно, чтобы каждый человек, работающий на контрольно-пропускном пункте или в органах правопорядка, знал об истории движения «Талибан» и их тактике и стратегии», — цитируют СМИ старшего офицера отдела Управления подготовкой военизированных формирований.

Глобальные компании готовы инвестировать в Индию

Несмотря на то, что индийский рынок сильно пострадал в ходе пандемии COVID-19, глобальные инвесторы, похоже, с оптимизмом относятся к его будущему, пишет в своем исследовании консалтинговое агентство Deloitte.

Компания провела опрос лидеров транснационального бизнеса, и, согласно результатам, около 44% из 1200 бизнесменов, опрошенных во всем мире, планируют вложить средства в Индию — впервые или вновь.

Среди отраслей, в которые с наибольшей вероятностью будут направлены инвестиции, лидирует энергетическая инфраструктура (57%), что отражает планы правительства значительно увеличить мощности по возобновляемым источникам энергии. За ней следуют финансовые услуги (49%) и здравоохранение (48%).

«Направление прямых иностранных инвестиций в капиталоемкие сектора стоит в центре внимания, поскольку они играют ключевую роль для валового накопления капитала, а также для усиления позиций региона в качестве мирового торгового партнера», — отметил генеральный директор Deloitte India Н. Венкатрам.

Нью-Дели хочет увеличить свое присутствие на мировом космическом рынке

Председатель Индийского национального центра содействия и авторизации в космосе (IN-SPACe) Паван Гоенка назвал своей первоочередной задачей обеспечение ясности в отношении правил и политики отрасли и ее открытость для широкого участия негосударственных предприятий. IN-SPACe относится к Департаменту науки и выступает связующим звеном между Индийской организацией космических исследований и коммерческими фирмами.

Отметим, что экономика космоса — это глобальный «кусок пирога» стоимостью 440 миллиардов долларов, при этом доля Индии в нем составляет менее 2 процентов.

Гоенка сказал:

«Наша страна может взаимодействовать с лучшими в мире организациями с точки зрения технической инфраструктуры и НИОКР... Я уверен, что некоторые из индийских стартапов вскоре станут единорогами... Общий объем инвестиций нашего бизнеса в стартап-пространство — всего около 21-22 миллионов долларов, то есть менее половины процента вложений, которые были сделаны в международные технологические стартапы в космическом секторе».

Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) поддержал Павана Гоенку, подчеркнув, что «департамент рассматривает стартапы как потенциальных отраслевых партнеров, которые могут внести свой вклад в экономику космоса. У иностранных компаний есть огромные перспективы для сотрудничества с индийскими фирмами в этом секторе».

Индия планирует создать эффективный симбиоз между частным предпринимательством и государственными службами в вопросе космических исследований и разработок. В то время как власти будут использовать свои бюджетные и бюрократические возможности для проведения дорогостоящих исследований, разработки технологий и углубления научных знаний, частный сектор сможет присоединиться к этому процессу в момент, когда его необходимо коммерциализировать и поставить на бизнес-рельсы.

Задумка интересная, но насколько эффективной окажется ее реализация в условиях широко известной индийской коррупции и неповоротливости административной системы — сложно загадывать. Пока что Паван Гоенка — человек из бизнеса, без какого-либо предыдущего опыта в космической отрасли — представляется именно тем, кто знает, что нужно предпринимателям для эффективного взаимодействия с индийским космическим агентством.

Индия высказалась за возобновление регулярных авиарейсов в Кабул

Мы, как и прежде, готовы поддержать афганцев, заявил министр иностранных дел Джайшанкар, выступая в ООН на встрече по гуманитарному кризису в разрушенной войной стране.

«Как ближайший сосед, Индия следит за развитием событий с понятной озабоченностью. Недавно была озвучена оценка, что существует непосредственная угроза повышения уровня бедности (в Афганистане. — Прим. Ред.) с 72 до 97 процентов. Это будет иметь катастрофические последствия для региональной стабильности», — цитируют его местные СМИ.

Во время своего выступления Джайшанкар подчеркнул важность безопасного проезда для тех граждан, которые хотят улететь и получили соответствующие документы. Это необходимо не только для афганцев — без работающей системы авиасообщения невозможна и работа международных гуманитарных служб.

Ссылаясь на исторические связи индийского и афганского народов, дипломат отметил, что их дружба «отражена в индийских инфраструктурных проектах во всех 34 провинциях» страны.

При этом он подчеркнул, что Нью-Дели «не будет оказывать помощь непосредственно талибам, поэтому крайне важно, чтобы организации по оказанию помощи могли действовать свободно и безопасно», и что «Индия не обещала никаких денег Афганистану, управляемому талибами».

Это заявление символизирует отход от традиционной политики Нью-Дели, выражавшейся в оказании гуманитарной поддержки населению страны вне зависимости от того, какие отношения складывались с администрацией в Кабуле. В этот раз Индия занимает более жесткую позицию и будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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