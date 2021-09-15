Индийские военные будут изучать историю и стратегию движения «Талибан»

Китай назвал встречу министров Индии и Австралии «важным шагом в формировании «азиатского НАТО»; индийский штат начал тестирование системы использования дронов для доставки лекарств в труднодоступные районы; индийские военные получат специальное обучение по истории, тактике и стратегии движения «Талибан»1 (запрещено в РФ); космический сектор Индии хочет найти взаимовыгодный баланс сотрудничества государственных и частных предприятий; индийский министр иностранных дел поддерживает идею возобновления авиасообщения с Кабулом — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Первая индийско-австралийская встреча в формате «2+2»

Министры обороны Раджнатх Сингх и Питер Даттон, а также их коллеги из министерства иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и Марис Пейн встретились в Нью-Дели и провели личные переговоры, лейтмотивом которых стали события в Афганистане. Помимо обсуждения ситуации с приходом к власти талибов, диалог был направлен на развитие отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава военного ведомства Индии отметил:

«Саммит свидетельствует о важности всеобъемлющего партнерства нашего государства и Австралии. Нас связывают важные отношения, основанные на общем видении открытого, инклюзивного и процветающего Индо-Тихоокеанского бассейна».

Представители обеих стран также говорили о необходимости гарантированного функционирования рыночной торговли для «стабильного экономического роста» Индо-Пацифики. Была взаимно признана потребность в работе надежных и равновесных транснациональных логистических сетей.

«Что касается двустороннего сотрудничества армий, то мы расширим взаимодействие между службами, будем содействовать широкому обмену оборонной информацией и тесно сотрудничать в целях обоюдной материально-технической поддержки», — сказал Раджнатх Сингх.

Had a very fruitful discussion with the Defence Minister of Australia, Mr Peter Dutton on the bilateral defence cooperation as well as regional issues.



Both of us are keen to work jointly to realize the full potential of the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. pic.twitter.com/IDuYWuPObV — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 10, 2021

Руководитель МИД Индии Джайшанкар суммировал завершившуюся конференцию следующим образом:

«Децентрализованная глобализация, стратегическая автономия, более острое чувство национальной безопасности — вот некоторые из соответствующих результатов».

Китайское правительственное издание Global Times назвало встречу «важным шагом в создании «азиатского НАТО», поскольку «отношения между Индией и Австралией были слабым звеном, и это беспокоило США».

Действительно, отношения Нью-Дели и Канберры на протяжении последних семидесяти лет были более чем прохладными, и эта ситуация стала меняться только с появлением у них общего интереса, а именно — участия в альянсе «Четверки» (США — Индия — Австралия — Япония). Страны-участницы не устают говорить об исключительно гуманитарной направленности союза. Но регулярно проводимые совместные военные учения и подписание соглашений об использовании армейских баз и разведданных указывают на то, что «Четверка» готова в любой момент быть переформатированной в инструмент силового воздействия.

Индийский штат запустил проект «Лекарства с неба»

В индийском штате Телангана начал работу проект «Лекарства с неба», в рамках которого с помощью беспилотных летательных аппаратов в удаленные районы будут доставляться медицинские препараты и вакцины. Это первая в своем роде инициатива в Азии.

In partnership with @wef Telangana Govt will be launching ????unique project on 11th Sept at Vikarabad



Medicine From The Sky project: Medicines, COVID-19 vaccines delivery trial to begin in Telangana https://t.co/HQbkuvTPgF — KTR (@KTRTRS) September 8, 2021

«Индия готова стать мировым центром беспилотных летательных аппаратов к 2030 году», — заявил министр гражданской авиации Джиотирадитья Сциндия.

За запуском последует около месяца непрерывных испытаний восьми отобранных консорциумов. Они будут собирать данные о каждом полете в специальные демонстрационное отчеты. Результаты будут использованы для разработки стратегии дальнейшего развития проекта в масштабе штата, а в будущем — и всей Индии.

Спецслужбы Индии создают учебный боевой модуль, посвященный талибам

Индийские пограничные войска и подразделения вооруженной полиции, развернутые в рамках контртеррористической сети, получили от командования указание о разработке и реализации обучающего курса для войск по движению «Талибан» (запрещено в РФ) и его методам работы.

В директиве говорится, что, поскольку падение Кабула в прошлом месяце может оказать «серьезное влияние» на ситуацию в Индии, сухопутным войскам и их разведывательным частям предлагается обновить стратегию, тактику и программу боевых действий в соответствии с изменившимися «геополитическими реалиями Центральной и Южной Азии».

Распоряжение предусматривает сценарий, при котором увеличится проникновение в Индию иностранных боевиков и террористов через границу с Пакистаном.

Indian security forces to get new training module on Taliban's modus operandi: Report https://t.co/dHLZRmYAht — PERUMAL PILLAI ???????? (@56perumal) September 14, 2021

Документ была направлена в федеральные и региональные полицейские подразделения, которые имеют многоуровневые подготовительные центры и академии для тренировки рядовых и командного состава в период введения в должность и во время службы.

«Очень важно, чтобы каждый человек, работающий на контрольно-пропускном пункте или в органах правопорядка, знал об истории движения «Талибан» и их тактике и стратегии», — цитируют СМИ старшего офицера отдела Управления подготовкой военизированных формирований.

Глобальные компании готовы инвестировать в Индию

Несмотря на то, что индийский рынок сильно пострадал в ходе пандемии COVID-19, глобальные инвесторы, похоже, с оптимизмом относятся к его будущему, пишет в своем исследовании консалтинговое агентство Deloitte.

Компания провела опрос лидеров транснационального бизнеса, и, согласно результатам, около 44% из 1200 бизнесменов, опрошенных во всем мире, планируют вложить средства в Индию — впервые или вновь.

Среди отраслей, в которые с наибольшей вероятностью будут направлены инвестиции, лидирует энергетическая инфраструктура (57%), что отражает планы правительства значительно увеличить мощности по возобновляемым источникам энергии. За ней следуют финансовые услуги (49%) и здравоохранение (48%).

India fares better than Singapore and Japan to emerge top choice in Asia for global investors, the Deloitte survey said.https://t.co/a8156lvYIz — Economic Times (@EconomicTimes) September 14, 2021

«Направление прямых иностранных инвестиций в капиталоемкие сектора стоит в центре внимания, поскольку они играют ключевую роль для валового накопления капитала, а также для усиления позиций региона в качестве мирового торгового партнера», — отметил генеральный директор Deloitte India Н. Венкатрам.

Нью-Дели хочет увеличить свое присутствие на мировом космическом рынке

Председатель Индийского национального центра содействия и авторизации в космосе (IN-SPACe) Паван Гоенка назвал своей первоочередной задачей обеспечение ясности в отношении правил и политики отрасли и ее открытость для широкого участия негосударственных предприятий. IN-SPACe относится к Департаменту науки и выступает связующим звеном между Индийской организацией космических исследований и коммерческими фирмами.

Отметим, что экономика космоса — это глобальный «кусок пирога» стоимостью 440 миллиардов долларов, при этом доля Индии в нем составляет менее 2 процентов.

Гоенка сказал:

«Наша страна может взаимодействовать с лучшими в мире организациями с точки зрения технической инфраструктуры и НИОКР... Я уверен, что некоторые из индийских стартапов вскоре станут единорогами... Общий объем инвестиций нашего бизнеса в стартап-пространство — всего около 21-22 миллионов долларов, то есть менее половины процента вложений, которые были сделаны в международные технологические стартапы в космическом секторе».

Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) поддержал Павана Гоенку, подчеркнув, что «департамент рассматривает стартапы как потенциальных отраслевых партнеров, которые могут внести свой вклад в экономику космоса. У иностранных компаний есть огромные перспективы для сотрудничества с индийскими фирмами в этом секторе».

Dr Pawan Goenka, Chairman Designate, IN-Space and Member, National Council, CII says that he is impressed by what the Indian space sector has achieved in recent years with the modest budgets. #indianspace #CIISpaceConf @GoenkaPk @FollowCII @ISRO @ausgov @NLNetherlands pic.twitter.com/lKTS4CBFrc — CII Digital (@CII_Digital) September 13, 2021

Индия планирует создать эффективный симбиоз между частным предпринимательством и государственными службами в вопросе космических исследований и разработок. В то время как власти будут использовать свои бюджетные и бюрократические возможности для проведения дорогостоящих исследований, разработки технологий и углубления научных знаний, частный сектор сможет присоединиться к этому процессу в момент, когда его необходимо коммерциализировать и поставить на бизнес-рельсы.

Задумка интересная, но насколько эффективной окажется ее реализация в условиях широко известной индийской коррупции и неповоротливости административной системы — сложно загадывать. Пока что Паван Гоенка — человек из бизнеса, без какого-либо предыдущего опыта в космической отрасли — представляется именно тем, кто знает, что нужно предпринимателям для эффективного взаимодействия с индийским космическим агентством.

Индия высказалась за возобновление регулярных авиарейсов в Кабул

Мы, как и прежде, готовы поддержать афганцев, заявил министр иностранных дел Джайшанкар, выступая в ООН на встрече по гуманитарному кризису в разрушенной войной стране.

«Как ближайший сосед, Индия следит за развитием событий с понятной озабоченностью. Недавно была озвучена оценка, что существует непосредственная угроза повышения уровня бедности (в Афганистане. — Прим. Ред.) с 72 до 97 процентов. Это будет иметь катастрофические последствия для региональной стабильности», — цитируют его местные СМИ.

At UN, India offers support to Afghanistan but doesn’t pledge money

Asserting India will stand with the Afghan people, foreign minister, S Jaishankar said it was essential that humanitarian assistance providers are accorded unimpeded, unrestricted and di… https://t.co/7aW9ltdAZU pic.twitter.com/ADftdwBGPy — Hindustan News (@HindustanNews10) September 13, 2021

Во время своего выступления Джайшанкар подчеркнул важность безопасного проезда для тех граждан, которые хотят улететь и получили соответствующие документы. Это необходимо не только для афганцев — без работающей системы авиасообщения невозможна и работа международных гуманитарных служб.

Ссылаясь на исторические связи индийского и афганского народов, дипломат отметил, что их дружба «отражена в индийских инфраструктурных проектах во всех 34 провинциях» страны.

При этом он подчеркнул, что Нью-Дели «не будет оказывать помощь непосредственно талибам, поэтому крайне важно, чтобы организации по оказанию помощи могли действовать свободно и безопасно», и что «Индия не обещала никаких денег Афганистану, управляемому талибами».

Это заявление символизирует отход от традиционной политики Нью-Дели, выражавшейся в оказании гуманитарной поддержки населению страны вне зависимости от того, какие отношения складывались с администрацией в Кабуле. В этот раз Индия занимает более жесткую позицию и будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.