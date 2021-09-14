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Президент Египта призвал к предотвращению внешнего вмешательства в дела Ливии
Весь мир
Президент Египта призвал к предотвращению внешнего вмешательства в дела Ливии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Каир, 14 сентября. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и председателя Палаты представителей Агилу Салеха.

В сообщении, опубликованном пресс-секретарем президента Бассамом Рады, говорится, что на сегодняшней встрече присутствовал начальник Главной разведывательной службы республики Аббас Камель.

Во время беседы стороны коснулись последних событий в Ливии. Они рассмотрели отношения между двумя государствами, а также устоявшуюся политику Египта, заинтересованного в стабильности восточного соседа.

Ас-Сиси подтвердил, что Каир продолжит свои усилия по координации со всеми ливийскими сторонами в предстоящий период. Это направлено на поддержку обеспечения единства и сплоченности национальных институтов с целью успешного проведения парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Египетский лидер подтвердил важность предотвращения внешнего вмешательства. По его словам, оно направлено в первую очередь на реализацию собственных интересов за счет народа. Ас-Сиси также указал на необходимость вывода всех иностранных сил и наемников с территории соседнего государства.

Халифа Хафтар и Агила Салех, со своей стороны, поблагодарили Каир за поддержку и усилия по восстановлению страны. Они подчеркнули, что позиция, изложенная президентом, соответствует их взглядам на управление переходным этапом. Политики подтвердили приверженность проведению плебисцита в конце этого года и укреплению безопасности на всей ливийской земле.

Президент Египта призвал к предотвращению внешнего вмешательства в дела Ливии
Prt Scr youtube.com  /  مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Стороны согласились с необходимостью обязать мировые державы эвакуировать боевиков. Вывод иностранных сил даст возможность местным службам выполнять свои обязанности и возложенные на них задачи.

По словам Бассама Рады, на встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в предстоящий период и координация между двумя государствами на всех уровнях.

Накануне о поддержке ливийского избирательного процесса заявил глава МИД Марокко Насер Бурита. Он подтвердил, что иностранное вмешательство в политический процесс недопустимо.

В ближайшие дни в Каир прибудет премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба. Политик обсудит возвращение египетских рабочих и реализацию проектов по восстановлению страны.

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