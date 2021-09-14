Переводчик фильма «Шугалей-3. Возвращение» на арабский язык поделился впечатлениями

Москва, 14 сентября. Российский фильм «Шугалей-3. Возвращение» подготовили для показа арабоязычной публике. Работавший над этой картиной переводчик поделился эмоциями.

Первые два фильма из трилогии были переведены на пять языков и показаны по всему миру. О мужестве главного героя узнали зрители в Европе и на Ближнем Востоке. В Сирии организовывались показы на больших экранах. «Шугалей-3. Возвращение» также подготовили к зарубежному рынку, пишет издание NewInform.

«По большому счету, перевод трилогии "Шугалей" — это серьезный и очень важный шаг для всей мировой общественности, ведь обо всем, что происходит в Ливии, мы узнаем только от разных СМИ», — отметил переводчик.

Он подчеркнул, что средства массовой информации не могут передать чувства простых людей наравне с художественным произведением. Работа с данной кинолентой стала для специалиста частью морального долга.

«Приняв участие в этом проекте, я лично прикоснулся к тому, чтобы мировая общественность узнала эту историю в деталях. И это многое для меня значит, для меня большая честь стать частью благого дела», — заявил он.

Команде иногда приходилось по несколько раз озвучивать одну и ту же реплику, чтобы точно подобрать правильное выражение. С таким же вниманием к деталям композитор Виталий Муканяев создавал музыку к фильму. Он рассказал о рабочем процессе в беседе с ФАН.