Прокуратура подозревает премьера Гаити в причастности к убийству президента Моиза

Порт-о-Пренс, 14 сентября. Прокуратура потребовала у суда первой инстанции столицы Гаити провести расследование в отношении премьер-министра Ариэля Анри по обвинению в причастности к убийству экс-президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщается в документе, распространившемся в социальных сетях.

Прокурор Бедфорд Клод издал указ о запрете на выезд из Гаити временного премьер-министра Анри по причине его возможного отношения к покушению на жизнь Моиза.

Документ был составлен сегодня, в день, когда Анри должен был предстать перед прокуратурой для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт восьмиминутного телефонного разговора между премьером и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом, спустя несколько часов после убийства Моиза.

Прокурор Бедфорд ранее призывал Анри к сотрудничеству с органами правосудия, однако до настоящего момента глава правительства не сделал этого.

11 сентября Управление по защите граждан Гаити потребовало немедленной отставки Анри и начало расследование после вызова премьер-министра на допрос по делу об убийстве Жовенеля Моиза.

