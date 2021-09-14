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Прокуратура подозревает премьера Гаити в причастности к убийству президента Моиза
Весь мир
Прокуратура подозревает премьера Гаити в причастности к убийству президента Моиза
twitter.com  /  Пресс-служба премьер-министра Гаити

Порт-о-Пренс, 14 сентября. Прокуратура потребовала у суда первой инстанции столицы Гаити провести расследование в отношении премьер-министра Ариэля Анри по обвинению в причастности к убийству экс-президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщается в документе, распространившемся в социальных сетях.

Прокурор Бедфорд Клод издал указ о запрете на выезд из Гаити временного премьер-министра Анри по причине его возможного отношения к покушению на жизнь Моиза.

«Ариэлю Анри запрещается покидать национальную территорию воздушным, морским и сухопутным путем по причине серьёзных обвинений в убийстве президента Жовенеля Моиза», — написано в письме.

Документ был составлен сегодня, в день, когда Анри должен был предстать перед прокуратурой для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт восьмиминутного телефонного разговора между премьером и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом, спустя несколько часов после убийства Моиза.

Прокурор Бедфорд ранее призывал Анри к сотрудничеству с органами правосудия, однако до настоящего момента глава правительства не сделал этого.

11 сентября Управление по защите граждан Гаити потребовало немедленной отставки Анри и начало расследование после вызова премьер-министра на допрос по делу об убийстве Жовенеля Моиза.

13 сентября основные политические силы Гаити достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума. Временным главой страны был объявлен Ариэль Анри.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.

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гаити убийство президента
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