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МЧС показало кадры с места обрушения ледника в Аликбекском ущелье

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 19:47
Происшествия
МЧС показало кадры с места обрушения ледника в Аликбекском ущелье
pixabay.com

Черкесск, 14 сентября. МЧС показало кадры спасательной операции на месте обрушения льда в поселке Домбай, где погибли два человека.

Трагедия произошла в Карачаево-Черкесии. Незарегистрированная туристическая группа попала под обвал ледника на высоте 2200 метров в Аликбекском ущелье. Погибли две женщины, еще один человек пострадал.

Всего в поход отправились шесть туристов: жители Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. После падения льда пострадавшие оказались в воде. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту трагедии в Карачаево-Черкесии.

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