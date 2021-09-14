МЧС показало кадры с места обрушения ледника в Аликбекском ущелье

Черкесск, 14 сентября. МЧС показало кадры спасательной операции на месте обрушения льда в поселке Домбай, где погибли два человека.

Трагедия произошла в Карачаево-Черкесии. Незарегистрированная туристическая группа попала под обвал ледника на высоте 2200 метров в Аликбекском ущелье. Погибли две женщины, еще один человек пострадал.

Всего в поход отправились шесть туристов: жители Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. После падения льда пострадавшие оказались в воде. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту трагедии в Карачаево-Черкесии.