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Протест заключенных: палестинцы в тюрьмах Израиля объявляют голодовку
Весь мир
Протест заключенных: палестинцы в тюрьмах Израиля объявляют голодовку
Невские Новости  / 

Почти 1400 палестинцев, находящихся в заключении в Израиле, намерены объявить голодовку. Они протестуют против ужесточения условий содержания, ставшего ответом властей на недавний побег шестерых заключенных из тюрьмы строго режима «Гильбоа».

Коллективная ответственность

Недавний инцидент стал причиной обострения обстановки в пенитенциарных заведениях по всей территории еврейского государства. Сразу же по обнаружении пропажи заключенных в местах содержания палестинцев прошли тщательные обыски. Множество личных вещей было конфисковано.

Также несколько сотен человек перевели в другие места лишения свободы, а некоторых поместили в полную изоляцию. Сначала заключенные пытались выступить против данной меры, отказавшись покидать свои камеры, однако тюремный персонал применил силу для подавления беспорядков. В ответ на это были устроены серии поджогов.

Протест заключенных: палестинцы в тюрьмах Израиля объявляют голодовку
Global Look Press  / Gil Eliyahu/JINI

Тем не менее власти продолжили принимать ограничительные меры. Все запланированные на сентябрь визиты в тюрьмы были отменены, а выдачу новых разрешений приостановили. Спустя несколько дней от данного решения все же отказались, но только после того, как четверых из шести беглецов поймали. Впрочем, остальные введенные ограничения и изменения продолжили действовать.

«Ситуация в тюрьмах очень плохая, поэтому они объявили голодовку», — рассказал журналистам Кадри Абу Бакр, глава Комиссии по делам заключенных Палестинской автономии.

Он сообщил, что сейчас в израильских тюрьмах находятся свыше 4000 палестинцев, 1380 из которых намерены принять участие в протестной акции. Начало забастовки запланировано на пятницу — 17 сентября. На следующей неделе к ним могут присоединиться и другие палестинские арестанты.

Арабская солидарность

Представители Лиги арабских государств (ЛАГ) проявили внимание к обстановке, сложившейся в тюрьмах Израиля. Помощник генерального секретаря и президент Палестинского сектора организации Саид Абу Али заявил, что руководство объединения с большой озабоченностью следит за мерами, принятыми израильскими властями.

Чиновник призвал другие страны и правозащитные организации помочь защитить находящихся под стражей людей, оказывая давление на Тель-Авив, чтобы заставить его соблюдать действующие международные конвенции.

Также он обратился к израильскому руководству и предостерег его от наказания сбежавших заключенных и причинения вреда тем, кто борется за свободу и справедливость, подчеркнув их права, закрепленные гуманитарным правом.

Кризис системы

Недавний инцидент проявил очевидные проблемы пенитенциарной системы еврейского государства. Тюрьма «Гильбоа» ранее считалась самой защищенной и охраняемой в стране, поскольку в ней отбывают наказания люди, приговоренные за участие в террористической деятельности и преступлениях против Израиля.

Происшествие повлекло за собой проверки не только заключенных, но и должностных лиц, халатность которых позволила арестантам бежать.

На этом фоне в правительстве может быть поднята тема о глобальных изменениях в тюремной системе и еще большем ужесточении правил содержания людей в исправительных учреждениях.

Впрочем, в этом случае Тель-Авиву придется столкнуться с серьезным противодействием со стороны международного сообщества — внимание Лиги арабских государств к проблеме говорит о том, что новые антипалестинские инициативы властей будет провести не так-то просто.

Кроме того, еврейское руководство может столкнуться с новым региональным обострением. Ранее межнациональные разногласия уже привели к 11-дневной войне в Газе. Не исключено, что такого рода эскалация конфликта может повториться.

В любом случае израильские правоохранители пока даже не смогли поймать всех беглых преступников — еще двое из них остаются на свободе. И подавление новой волны беспорядков в тюрьмах страны вряд ли будет способствовать стабильности в государстве.

Резонансный побег из «Гильбоа» стал новым серьезным вызовом для недавно избранного правительства страны. И то, как премьер-министр Нафтали Беннет выйдет из этого кризиса, позволит оценить способности действующей администрации решать актуальные проблемы государства в условиях пристального внимания со стороны других держав.

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