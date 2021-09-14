Протест заключенных: палестинцы в тюрьмах Израиля объявляют голодовку

Почти 1400 палестинцев, находящихся в заключении в Израиле, намерены объявить голодовку. Они протестуют против ужесточения условий содержания, ставшего ответом властей на недавний побег шестерых заключенных из тюрьмы строго режима «Гильбоа».

Solidarity with these brave and steadfast Palestinian hunger strikers!



To protest their collective punishment after last week’s escapes, 1,380 prisoners (1/4 of the entire Palestinian prisoner population!) have chosen a time-honored form of struggle: the hunger strike.



(thread) pic.twitter.com/xLi9h8WowU — JVP #SaveSheikhJarrah #SaveSilwan (@jvplive) September 14, 2021

Коллективная ответственность

Недавний инцидент стал причиной обострения обстановки в пенитенциарных заведениях по всей территории еврейского государства. Сразу же по обнаружении пропажи заключенных в местах содержания палестинцев прошли тщательные обыски. Множество личных вещей было конфисковано.

Также несколько сотен человек перевели в другие места лишения свободы, а некоторых поместили в полную изоляцию. Сначала заключенные пытались выступить против данной меры, отказавшись покидать свои камеры, однако тюремный персонал применил силу для подавления беспорядков. В ответ на это были устроены серии поджогов.

Global Look Press / Gil Eliyahu/JINI

Тем не менее власти продолжили принимать ограничительные меры. Все запланированные на сентябрь визиты в тюрьмы были отменены, а выдачу новых разрешений приостановили. Спустя несколько дней от данного решения все же отказались, но только после того, как четверых из шести беглецов поймали. Впрочем, остальные введенные ограничения и изменения продолжили действовать.

«Ситуация в тюрьмах очень плохая, поэтому они объявили голодовку», — рассказал журналистам Кадри Абу Бакр, глава Комиссии по делам заключенных Палестинской автономии.

Он сообщил, что сейчас в израильских тюрьмах находятся свыше 4000 палестинцев, 1380 из которых намерены принять участие в протестной акции. Начало забастовки запланировано на пятницу — 17 сентября. На следующей неделе к ним могут присоединиться и другие палестинские арестанты.

There are currently 4,650 Palestinian prisoners held in Israeli prisons:



• 520 are held without charge or trial

• 200 are children

• 40 are women

• 544 are serving life sentences

• 499 are serving 20 years+ https://t.co/HlTw3ayu8E pic.twitter.com/EvT9TS3QTT — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2021

Арабская солидарность

Представители Лиги арабских государств (ЛАГ) проявили внимание к обстановке, сложившейся в тюрьмах Израиля. Помощник генерального секретаря и президент Палестинского сектора организации Саид Абу Али заявил, что руководство объединения с большой озабоченностью следит за мерами, принятыми израильскими властями.

Чиновник призвал другие страны и правозащитные организации помочь защитить находящихся под стражей людей, оказывая давление на Тель-Авив, чтобы заставить его соблюдать действующие международные конвенции.

The #ArabLeague said it holds Israel fully responsible for the welfare of six #Palestinian inmates who escaped from an Israeli prison last week https://t.co/Ehot53vWS9 pic.twitter.com/bCzn4RypfO — Arab News (@arabnews) September 14, 2021

Также он обратился к израильскому руководству и предостерег его от наказания сбежавших заключенных и причинения вреда тем, кто борется за свободу и справедливость, подчеркнув их права, закрепленные гуманитарным правом.

#WATCH

Israel forces have beaten and hospitalised captured Palestinian escapee Zakaria Zubeidi



4 of the 6 Palestinian prisoners who broke out of Israel's Gilboa Prison have been re-arrested by Israel as the search for the last 2 continues pic.twitter.com/SIahPJEMYH — V PALESTINE ???????? (@V_Palestine20) September 14, 2021

Кризис системы

Недавний инцидент проявил очевидные проблемы пенитенциарной системы еврейского государства. Тюрьма «Гильбоа» ранее считалась самой защищенной и охраняемой в стране, поскольку в ней отбывают наказания люди, приговоренные за участие в террористической деятельности и преступлениях против Израиля.

Происшествие повлекло за собой проверки не только заключенных, но и должностных лиц, халатность которых позволила арестантам бежать.

На этом фоне в правительстве может быть поднята тема о глобальных изменениях в тюремной системе и еще большем ужесточении правил содержания людей в исправительных учреждениях.

After the success of six Palestinian freedom fighters in escaping from the most secure Israeli prisons, & as a way to escape the repercussions of the failure of the Israeli security system, Israel started a fierce campaign to suppress & torture prisoners behind bars. pic.twitter.com/ov7rKoHYko — Shehab (@ShehabPal) September 8, 2021

Впрочем, в этом случае Тель-Авиву придется столкнуться с серьезным противодействием со стороны международного сообщества — внимание Лиги арабских государств к проблеме говорит о том, что новые антипалестинские инициативы властей будет провести не так-то просто.

Кроме того, еврейское руководство может столкнуться с новым региональным обострением. Ранее межнациональные разногласия уже привели к 11-дневной войне в Газе. Не исключено, что такого рода эскалация конфликта может повториться.

Hundreds of Palestinians took to the streets of Gaza to protest against Israel's abuse of Palestinian prisoners in the besieged strip's northern Jibalya city. pic.twitter.com/7TbDdF1Ncb — 5Pillars (@5Pillarsuk) September 10, 2021

В любом случае израильские правоохранители пока даже не смогли поймать всех беглых преступников — еще двое из них остаются на свободе. И подавление новой волны беспорядков в тюрьмах страны вряд ли будет способствовать стабильности в государстве.

Резонансный побег из «Гильбоа» стал новым серьезным вызовом для недавно избранного правительства страны. И то, как премьер-министр Нафтали Беннет выйдет из этого кризиса, позволит оценить способности действующей администрации решать актуальные проблемы государства в условиях пристального внимания со стороны других держав.