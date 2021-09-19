Иммунолог развеял миф о метеозависимости осенью

Только недавно все наслаждались теплым летом, как снова наступила зябкая осень. Перепады температуры для многих становятся поводом вспомнить про метеозависимость и заявить об ухудшении самочувствия. Несмотря на то, что в медицине нет официального диагноза «метеозависимость», многие уверены, что знакомы с его симптомами.

В беседе с корреспондентом ФАН врач-иммунолог Владислав Жемчугов развеял миф о метеозависимости осенью и назвал причину, по которой люди могут чувствовать недомогание в этот период.

«Это естественные природные условия, и если пресса не будет фокусировать на этом внимание, то люди ничего и не почувствуют. Перепады давления осенью — это все надуманно, люди, поднимаясь на этаж, уже их ощущают, в этом нет ничего серьезного. Одевайтесь по погоде, а водителям общественного транспорта пока не стоит включать печки, чтобы люди не потели», — прокомментировал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Владислав Жемчугов отметил, что людям с серьезными заболеваниями, конечно, лучше консультироваться с личным врачом, если вдруг они почувствовали опасность.

«Людям, которые возвращаются из отпусков из жарких стран необходимо пару дней акклиматизироваться. Приезжать нужно чуть раньше, чтобы не нужно было на следующий день идти на работу», — добавил иммунолог.

Даже полностью здоровый человек в первые дни после возвращения из жаркой страны может ощутить недомогание, которое по симптомам похоже на простуду и вызывает снижение работоспособности.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему нельзя совмещать прививки от гриппа и от коронавируса. По мнению специалиста, в первую очередь нужно вакцинироваться от COVID-19.