Daily Express: США ответили ракетными испытаниями на арктические маневры России

Лондон, 14 сентября. Соединенные Штаты провели ракетные испытания на фоне роста военной мощи России в Арктическом регионе, заявили британские журналисты.

Американские специалисты протестировали усовершенствованную ракету-перехватчик на базе ВВС США в Калифорнии, сообщили авторы британского издания Daily Express, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они сослались на заявление руководителя Агентства по противоракетной обороне Соединенных Штатов Джона Хилла, который уточнил, что военные испытывали обновленный боеприпас с вариативным количеством ступеней, предназначенный для обеспечения безопасности американских территорий от ракетных ударов.

Редакция Daily Express провела параллели между состоявшимися испытаниями, усилением противостояния Вашингтона и Пекина в Южно-Китайском море, а также растущим российским влиянием в Заполярье. По их словам, Соединенные Штаты при помощи тестирования новой противоракеты дали арктический ответ России на усиление группировки войск ВС РФ в регионе.

«Этот шаг Пентагон сделал после того, как противостояние между США и Россией ужесточилось из-за военной активности обеих стран в Арктике», — заявили аналитики, раскрыв тайный смысл американских ракетных испытаний, ставших ответом на арктические маневры РФ.

Арктический регион очень важен в стратегическом плане для российского руководства, отметили авторы публикации. По их словам, для США Арктика также представляет большой интерес из-за имеющихся там природных ресурсов. Журналисты привели мнение некоторых экспертов, которые считают, что арктическое противостояние между Москвой и Вашингтоном достигло беспрецедентного уровня.

Ранее журналисты из Китая обратили внимание на проведенные ВС РФ учения в Арктике на фоне похода авианосца ВМС США USS Carl Vinson в Тихий океан. Аналитики уверены, что таким образом Москва отреагировала на антикитайский выпад Вашингтона, показав, что не намерена терпеть провокации в отношении союзника.

Кроме того, представители Северного флота раскрыли некоторые подробности учений в Арктике, передает телеканал «360». По их словам, в маневрах было задействовано около 8000 военных и 800 единиц различной морской, сухопутной и авиационной техники.