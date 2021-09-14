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Variety: компания Warner Bros. работает над расширением вселенной «Мортал Комбат»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 19:20
Общество
Variety: компания Warner Bros. работает над расширением вселенной «Мортал Комбат»
Prt Scr youtube.com  /  GameSpot Trailers

Лос-Анджелес, 14 сентября. Успех перезапуска «Мортал Комбата» заставил продюсеров кинокомпании Warner Bros. всерьез задуматься о новых проектах по мотивам легендарного файтинга.

Новый «Мортал Комбат» стал самым ожидаемым фильмом года. Только в день премьеры боевик в российском прокате собрал более 100 миллионов рублей. Всего же за первые выходные после релиза ему удалось набрать свыше 467 миллионов. Общие сборы «Мортала Комбата» составили больше 83 миллионов долларов. Конечно же, на волне такого успеха компания Warner Bros. задумалась о новых фильмах по мотивам файтинга.

По информации Variety, студия начала работу над расширением игровой вселенной. Собственными проектами могут обзавестись многие герои из легендарной видеоигры. Источник утверждает, что Warner Bros. со своими сценаристами обдумывает сиквел «Мортал Комбата» и спин-офф о Джонни Кейдже.

Как отмечает «Культуромания», студия пока не делала официальных заявлений о новых проектах. Однако фанаты уже в предвкушении и надеются на возвращение Саб-Зиро. Герой хоть и погиб в финале картины, но сценаристы вполне могли бы его воскресить как злодея Нуба Сайбота.

Ранее студия Warner Bros. перенесла премьеру приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой в роли Фуриосы. Постапокалиптический блокбастер выйдет на экраны не раньше 2024 года.

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кино фильмы видеоигры Мортал Комбат
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