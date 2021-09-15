Режиссер Евтеева рассказала о секрете самобытности работ мультипликатора Норштейна

Советский и российский режиссер мультипликационного кино, художник-мультипликатор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист Российской Федерации Юрий Норштейн сегодня празднует 80-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН поздравлениями в адрес юбиляра поделилась режиссер, художник-аниматор, профессор Санкт-Петербургского Государственного института культуры, кандидат искусствоведения Ирина Евтеева.

Собеседница подчеркнула, что вклад прославленного мастера в отечественную культуру трудно переоценить.

«Сегодня отмечает свое 80-летие Юрий Борисович Норштейн, наверное, самый известный аниматор нашей страны. Он настолько самобытен, интересен, что про него говорят: гений, замечательный художник, тонко чувствующий философ. Все это правда. Это человек, который для нашей анимации и режиссуры сделал очень многое», — сказала кандидат искусствоведения.

Ирина Евтеева также поведала, что именно отличает произведения Юрия Норштейна от работ коллег по творческому цеху.

«Его картины в придуманной им технологии — плоская марионетка на стеклах — дают ощущение такого живого объема, который вы нигде не увидите. У него персонажи двигаются в совершенно неповторимом соотношении друг с другом и средой, поэтому его фильмы не спутаешь с работами других авторов, пусть и очень хороших. Он работает, как тотальный автор (аниматор и режиссер), одушевляет персонажей своей душой, сердцем. Я обязательно читаю своим студентам лекции о нем», — рассказала собеседница ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В завершение заслуженный работник культуры РФ поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес юбиляра.

«Поздравляю с днем рождения великого мастера. Желаю дальнейших творческих успехов. Он делает свою «Шинель» (мультфильм. — Прим. ФАН) по Гоголю уже достаточно давно. Это как работа писателя. Никто же не стал подсчитывать, сколько лет писал Гете своего «Фауста», — подытожила Ирина Евтеева.

Ранее кинорежиссер Егор Кончаловский через ФАН поздравил с днем рождения актера Федора Добронравова. По словам собеседника, многим молодым кадрам как профессионалам очень далеко до этого артиста.