Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:48
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
11:29
Политика
Украинский журналист Гордон признал русский язык мировым достижением
11:28
Происшествия
Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
11:28
Общество
Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
Все новости
ЛДПР

Режиссер Евтеева рассказала о секрете самобытности работ мультипликатора Норштейна
Шоу-бизнес
Режиссер Евтеева рассказала о секрете самобытности работ мультипликатора Норштейна
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Советский и российский режиссер мультипликационного кино, художник-мультипликатор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист Российской Федерации Юрий Норштейн сегодня празднует 80-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН поздравлениями в адрес юбиляра поделилась режиссер, художник-аниматор, профессор Санкт-Петербургского Государственного института культуры, кандидат искусствоведения Ирина Евтеева.

Собеседница подчеркнула, что вклад прославленного мастера в отечественную культуру трудно переоценить.

«Сегодня отмечает свое 80-летие Юрий Борисович Норштейн, наверное, самый известный аниматор нашей страны. Он настолько самобытен, интересен, что про него говорят: гений, замечательный художник, тонко чувствующий философ. Все это правда. Это человек, который для нашей анимации и режиссуры сделал очень многое», — сказала кандидат искусствоведения.

Ирина Евтеева также поведала, что именно отличает произведения Юрия Норштейна от работ коллег по творческому цеху.

«Его картины в придуманной им технологии — плоская марионетка на стеклах — дают ощущение такого живого объема, который вы нигде не увидите. У него персонажи двигаются в совершенно неповторимом соотношении друг с другом и средой, поэтому его фильмы не спутаешь с работами других авторов, пусть и очень хороших. Он работает, как тотальный автор (аниматор и режиссер), одушевляет персонажей своей душой, сердцем. Я обязательно читаю своим студентам лекции о нем», — рассказала собеседница ФАН.

Режиссер Евтеева рассказала о секрете самобытности работ мультипликатора Норштейна
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

В завершение заслуженный работник культуры РФ поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес юбиляра.

«Поздравляю с днем рождения великого мастера. Желаю дальнейших творческих успехов. Он делает свою «Шинель» (мультфильм. — Прим. ФАН) по Гоголю уже достаточно давно. Это как работа писателя. Никто же не стал подсчитывать, сколько лет писал Гете своего «Фауста», — подытожила Ирина Евтеева.

Ранее кинорежиссер Егор Кончаловский через ФАН поздравил с днем рождения актера Федора Добронравова. По словам собеседника, многим молодым кадрам как профессионалам очень далеко до этого артиста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Евтеева рассказала о секрете самобытности работ мультипликатора Норштейна
норштейн евтеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru