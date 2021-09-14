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Японские инвесторы наращивают присутствие в Латинской Америке
Весь мир
Японские инвесторы наращивают присутствие в Латинской Америке
Global Look Press  /  YOSHIO TSUNODA / AFLO

Бразилиа, 14 сентября. Японская холдинговая корпорация SoftBank Group Corp основала фонд с капиталом в размере 3 млрд долларов для инвестиций в технологические компании Латинской Америки. Об этом сообщил глава SoftBank Масаеси Сон.

SoftBank предпринимает инициативу в попытке закрепить успешные результаты изначального фонда корпорации в регионе, средства которого почти на исходе.
Решение об увеличении финансирования было принято на фоне настоящего бума венчурного капитала в таких странах, как Бразилия и Мексика. Ранее представители SoftBank решили приостановить новые инвестиции в Китае после давления правительства страны на технологические компании.

«В Латинской Америке происходят существенные изменения в сфере технологий и сюда вкладываются многочисленные инвестиции. Мне кажется, что в регионе никогда не было так много предпринимательских возможностей, поэтому он является чрезвычайно важной частью нашей стратегии», — отметил основатель и генеральный директор SoftBank Масаеси Сон.

Японские инвесторы наращивают присутствие в Латинской Америке
Федеральное агентство новостей  / 

Первый фонд

Первые 5 млрд долларов, которые компания вложила в Латинскую Америку в 2019 году, были выделы по инициативе исполнительного директора Марсело Клаура. В тот период в регионе было мало крупных инвесторов, финансировавших латиноамериканские стартапы.

Корпорация сделала вклад в такие новые проекты, как бразильские площадка для купли-продажи недвижимости QuintoAndar, онлайн-магазин мебели и товаров для дома MadeiraMadeira, спортивное приложение Gympass, колумбийская служба доставки Rappi и латиноамериканская биржа криптовалют Mercado Bitcoin.

«Фонд II поможет изучить возможные варианты для привлечения дополнительного капитала», — заявил Сон.

SoftBank вложил 3,5 млрд долларов в 48 компаний, работающих в самых разных сферах — от образования до финансов и логистики. На данный момент эти фирмы оцениваются в 6,9 млрд долларов, а конгломерат получил прибыль свыше 85%.

Большая часть портфельных компаний SoftBank не разглашаются. Однако среди них есть Banco Inter SA и платформа корпоративной цифровой коммерции VTEX, запущенная в июле, которые в последнее время помогли фонду получить существенную прибыль.

Марсело Клаус, который будет управлять операциями, заявил, что прибыли от первоначального фонда превзошли все ожидания компании.

В прошлом месяце SoftBank осуществила инвестицию размером 200 млн долларов в цифровой фитнес-трекер Whoop и 650 млн долларов в индийскую образовательную компанию Eruditus.

Латиноамериканские стартапы

Экосистема стартапов в латиноамериканском регионе переживает бум в связи с быстрым ростом инвестиций и появлением новых компаний, чья капитализация за короткий период превысила 1 млрд долларов.

Данный процесс происходит благодаря созревшей стартап-экосистеме, в которой действуют такие успешные проекты, как Nubank, Cornershop, Gympass и Loggi, способствующие улучшению репутации Латинской Америки в мире.

Большая часть инвестиционных проектов возглавляется зарубежными инвесторами. Такие компании, как SoftBank, американские Tiger Global Management, Accel, Ribbit Capital и QED Investors, китайская Tencent, вливают огромные деньги в регион.

Некоторые инвесторы видят в Латинской Америке даже больше перспектив, чем в США, по причине взлета технологий, особенно в области финансов и недвижимости. Огромная часть населения региона не имеет банковских счетов, а сектор недвижимости недостаточно развит.

По мнению экспертов Анны Хейм и Алекса Вильгельма, такие структурные факторы, как проникновение цифровых технологий и быстрый рост электронной торговли, являются одними из основных причин рекордных показателей в сфере венчурного капитала Латинской Америки в 2021 году.

«Огромная часть населения недостаточно обслуживается почти во всех категориях потребления. Также большинство бизнесов не имеет современного программного обеспечения. Существует столько возможностей строительства для людей и предприятий. В Латинской Америке предприниматели в сфере технологий создают будущее для всех, а, например, в Сан-Франциско они делают жизнь более удобной для тех, кто уже живет в будущем», — отметил представитель SoftBank в Латинской Америке Шу Ньятта.

Он добавил, что потребительский рынок быстро увеличивается благодаря растущему среднему классу, что приводит к появлению стартапов и повышению интереса инвесторов.

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бразилия инвестиции стартапы
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